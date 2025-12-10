Primarul Sebeșului, Dorin Nistor, este pregătit să intre în cursa pentru conducerea PNL Alba: „Da, iau în calcul să candidez”

Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, transmite cel mai puternic semnal politic de până acum privind o posibilă candidatură la conducerea PNL Alba. La emisiune ”Testul de Sinceritate” de la Alba24, realizată de Claudiu Makkai acesta a vorbit despre nevoia unei noi direcții în partid, despre importanța competiției interne și despre rolul primarilor în deciziile politice. Totodată, Nistor critică indirect actuala conducere județeană, condusă de Ion Dumitrel, dar o face cu respect formal, evitând atacul frontal.

Nistor: „PNL Alba are nevoie de o generație nouă și de o direcție diferită”

Nistor spune că orice politician responsabil trebuie, la un moment dat, să privească dincolo de prezent și să își asume un rol mai mare dacă partidul are nevoie de el. În acest context, admite deschis că ia în calcul o candidatură la președinția PNL Alba.

Argumentul său principal: partidul are nevoie de o echipă proaspătă și de schimbarea generațiilor, altfel riscă să rămână în urmă față de evoluția societății.

Acesta subliniază că simpla critică de pe margine nu este o opțiune și că implicarea directă este singura cale pentru reformă. „E ușor să dai vina de pe margine, mai greu e să te implici”, spune Nistor, poziționându-se ca un politician care își asumă decizii și rezultate.

Susținerea lui Mircea Hava, un semnal important pentru viitoarea competiție internă

Primarul Sebeșului vorbește și despre susținerea publică primită de la europarlamentarul Mircea Hava, pe care o consideră firească și fundamentată pe o relație politică solidă construită încă din 2012. Nistor amintește rolul pe care Hava l-a avut în debutul său politic și spune că încrederea acestuia „nu este o noutate, ci o confirmare a parcursului administrativ și politic” pe care l-a avut.

Există tabere în PNL Alba? Nistor evită răspunsul direct, dar admite fragmentarea

Întrebat despre posibila existență a două tabere, una în jurul lui Hava, alta în jurul lui Ion Dumitrel, Nistor nu confirmă explicit, dar nici nu a neagat. Spune că „pot fi chiar mai multe tabere”, insistând în schimb pe necesitatea competiției interne, văzută ca un instrument de sănătate politică.

Mesajul său este clar: partidul nu mai poate funcționa după modelul în care o singură echipă controlează totul.

Nevoia de resetare politică: semnalele din 2024 și 2025

Nistor argumentează că PNL Alba trebuie să-și regândească abordarea, în special din cauza pierderii încrederii în rândul generației tinere (18–40 de ani). El spune că liderii aflați de 20–30 de ani în funcții nu mai reușesc să genereze ritmul de schimbare așteptat de societate.

Din acest punct de vedere, Nistor lansează un mesaj direct, dar formulat cu eleganță, către actuala conducere județeană: stilul de leadership practicat până acum și-a atins limitele, iar PNL are nevoie de o nouă direcție.

Nistor: „Nu este normal ca primarii Sebeșului și Blajului să nu fie în Biroul Județean”

Primarul subliniază o problemă de fond: deși Sebeșul și Blajul sunt printre cele mai performante administrații liberale din județ, nici el, nici primarul Blajului, Gheorghe Rotar, nu fac parte din Biroul Județean al partidului.

Contextul este unul strict politic: la ultimele alegeri interne, Rotar l-a susținut pe Ion Dumitrel, iar Nistor pe Mircea Hava. Echipa câștigătoare a format ulterior structura județeană, lăsând în afara cercului de conducere două administrații cu rezultate electorale foarte bune.

Nistor spune că acest lucru „nu este normal”, pentru că primarii aduc voturi directe și trebuie implicați în deciziile politice.

Relația cu Rotar: rivalitate sau competiție? Ce spune despre Ion Dumitrel

Nistor neagă existența unei rivalități cu primarul Blajului, dar admite că doi lideri vizibili și vocali pot crea percepția unei competiții. Mai mult, îl provoacă pe Rotar să intre în cursa pentru șefia PNL Alba, semnalând că este pregătit pentru o competiție deschisă, cu proiecte și argumente, nu cu aranjamente prestabilite.

Întrebat dacă ar putea candida pentru funcția de președinte al Consiliului Județean în eventualitatea în care ar conduce PNL Alba, Nistor a evitat un răspuns ferm. Spune că are încă multe proiecte de finalizat la Sebeș, dar nu crede că șefia CJ trebuie să fie rezervată cuiva din Alba Iulia. Mesajul primarului de la Sebeș este unul deschis: nu închide ușa unei astfel de candidaturi, dar nici nu o transformă în temă centrală.

Nistor vorbește despre pierderile electorale ale PNL în Apuseni, Aiud și alte zone, despre scăderea numărului de primari și despre rezultatul slab de la parlamentare (un singur deputat). Fără să îl atace pe Ion Dumitrel, transmite clar că stilul de conducere actual nu mai funcționează în contextul politic de astăzi.

El arată că deciziile se iau prea des fără consultarea primarilor, că se votează „repede și prestabilit”, și că partidul riscă să rămână blocat într-un mod de operare depășit.

Dorin Nistor respinge total ideea unei candidaturi la Primăria Alba Iulia

În final, Nistor clarifică un zvon persistent: nu intenționează să candideze la Primăria Alba Iulia. Consideră această idee „o jignire pentru Sebeș”, un oraș pe care îl vede ca egal în importanță administrativă cu Alba Iulia și pe care nu dorește să-l abandoneze.

