Primele medalii pentru secția de KEMPO a CSU Alba Iulia. Sportivii clubului au participat la Cupa României, la București

Sportivii secției de Kempo a Clubului Sportiv Universitar al Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia au obținut primele rezultate la o competiție națională.

Este vorba despre o secție nouă a CSU Alba Iulia, formată din sportivi practicanți ai sporturilor de contact. Sâmbătă, 20 septembrie, sportivii clubului au participat la Cupa României de Semi Kempo, competiție sportivă ce a avut loc la București.

Secția este antrenată de Alin Moldovan, iar alături de sportivii din Alba Iulia s-a aflat instructorul Robert Truță.

Pe suprafața de luptă, din partea CSU Alba Iulia au intrat Alexandru Balica, Tudor Popa, Răzvan Tamaș și Eduardo Cetean.

În urma competiției, Alexandru Balica și Tudor Popa au obținut două medalii de aur. Răzvan și Eduardo s-au clasat pe locul cinci la categoria lor de greutate.

”Este un nou pas în dezvoltarea sportului de contact din Alba Iulia. Cu această participare și mai ales două medalii de aur inaugurăm cea mai nouă secție a CSU Alba Iulia, secția de KEMPO.

A fost o presiune mare pentru sportivii noștri deoarece fiind primele meciuri pentru această secție îți dorești victoria, iar când gândurile sunt mai puternice decât concentrarea atunci pot interveni greșelile.

Însă sportivii noștri au trecut de emoții și au reușit să puncteze și să aducă medalii acasă”, a declarat pentru alba24.ro, Alin Moldovan, antrenorul secției de kempo a CSU Alba Iulia.

Cristian Panu

