Primele temperaturi negative în județul Alba, din toamna anului 2025. Unde a fost cel mai frig

Județul Alba a înregistrat în această noapte primele temperaturi negative ale toamnei, marcând oficial începutul perioadei de îngheț în zonele montane și la altitudini mai mari.

Cele mai scăzute valori au fost consemnate la Arieșeni, unde termometrele au arătat -4 grade Celsius, și la Șureanu, cu -3 grade.

Chiar dacă valorile cele mai scăzute au fost înregistrate în zonele montane, întregul județ Alba a fost afectat de fenomenul de îngheț nocturn, potrivit aplicațiilor meteo.

În timpul nopții, temperaturile au coborât sub pragul de zero grade în tot județul Alba.

Zonele de câmpie și dealurile joase au înregistrat valori apropiate de zero grade sau ușor negative, în timp ce depresiunile intramontane și zonele mai înalte au avut parte de temperaturi semnificativ mai scăzute.

Meteorologii anunță temperaturi normale pentru acest sezon, în perioada următoare.

Totuși, spre sfârșitul acestei săptămâni vom avea parte de un episod de încălzire, cu temperaturi de până la 20 de grade.

Concret, temperaturile sunt în creștere această săptămână. De la 12-13 grade după prânz, vor ajunge la 20-23 de grade, sâmbătă. Duminică însă temperaturile scad din nou.

