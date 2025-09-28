PROGRAMUL liturgic de înmormântare a Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan. LUNI, zi de doliu local la Blaj

Reprezentanții Arhieparhiei Greco-Catolice de Alba Iulia și Făgăraș au transmis programul liturgic de înmormântare a Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan, care va avea loc luni, 29 septembrie 2025, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj.

Potrivit acestora, începând cu ora 10:45, se va porni în procesiune de la Curia Arhiepiscopiei Majore spre Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj.

La ora 11:00, în Catedrala „Sfânta Treime”, va fi celebrată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în prezența Eminenței Sale Claudio Cardinal Gugerotti, Prefect al Dicasteriului pentru Bisericile Orientale, a Excelenței Sale Giampero Gloder, Nunțiu Apostolic, a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a episcopilor romano-catolici din România, a numeroși ierarhi și delegați din străinătate, precum și a autorităților civile și militare.

Slujba Înmormântării, la care va participa și președintele României, Nicușor Dan, va începe la ora 12:45.

Luni, 29 septembrie – zi de doliu local

Luni, 29 septembrie, a fost declarată zi de doliu local pe raza municipiului Blaj, în memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan.

Consiliul Local Blaj a declarat ziua de luni, 29 septembrie, ca zi de doliu local, în semn de respect și omagiu, în memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, trecut la cele veșnice în data de 25 septembrie 2025, la vârsta de 94 de ani.

Pe raza municipiului Blaj se va arbora drapelul național și însemnele municipiului Blaj în bernă la sediile instituțiilor publice și autorităților publice locale.

De asemenea, se recomandă instituțiilor de învățământ, lăcașelor de cult și instituțiilor de cultură de pe raza municipiului Blaj să organizeze momente de reculegere și activități comemorative.

Totodată, pe raza municipiului Blaj vor fi interzise desfășurarea activităților sportive sau cultural artistice, iar persoanelor fizice și persoanelor juridice li se recomandă să adopte o conduită sobră.

Papa Leon al XIV-lea, despre Cardinalul Lucian

Papa Leon al XIV-lea, despre Cardinalul Lucian: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mărturia exemplară a acestui fiu credincios al Bisericii, care nu s-a clintit nici măcar în vremuri de persecuție”.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mărturia exemplară a acestui fiu credincios al Bisericii, care nu s-a clintit nici măcar în vremuri de persecuție. Amintesc cu admirație dificultățile și umilințele pe care le-a îndurat cu curaj în anii de încercare, când a continuat să-l slujească pe Cristos în ministerul pastoral, chiar și cu riscul propriei libertăți”, a scris Papa Leon al XIV-lea, sâmbătă, 27 septembrie 2025, într-o telegramă pentru moartea regretatului Cardinal Lucian Mureșan.

Vă oferim aici, în traducerea Vatican News, telegrama Papei Leon al XIV-lea:

„Excelenței sale, Cristian Dumitru Crișan, administrator al Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice române,

Către Excelențele lor, membrii Sinodului Episcopilor Bisericii Greco-Catolice române,

La aflarea veștii despre moartea cardinalului Lucian Mureșan, arhiepiscop major de Făgăraș și Alba Iulia al românilor, doresc să exprim apropierea mea față de preoții și credincioșii acestei Biserici Greco-Catolice, al cărei părinte și conducător a fost Preafericirea Sa, precum și față de familia sa și de toți cei care îi plâng dispariția.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mărturia exemplară a acestui fiu credincios al Bisericii, care nu s-a clintit nici măcar în vremuri de persecuție. Amintesc cu admirație dificultățile și umilințele pe care le-a îndurat cu curaj în anii de încercare, când a continuat să-l slujească pe Cristos în ministerul pastoral, chiar și cu riscul propriei libertăți. Preoția sa, caracterizată de răbdare și dăruire evanghelică, a revelat o iubire neclintită față de Cristos și față de Biserică, luminând generații de credincioși.

Înalț rugăciunea mea pentru sufletul acestui slujitor bun și vigilent care, credincios motto-ului său, a știut să-și ofere viața chiar și în suferință, abandonându-se cu încredere Tatălui ceresc. Am încrederea că, însoțit de Martirii și Fericiții Bisericii Greco-Catolice Române, el va fi primit în bucuria împărăției veșnice. Celor care participă la înmormântare și tuturor celor care sunt îndurerați pentru plecarea sa, le transmit binecuvântarea mea apostolică.

Leon PP. XIV”

