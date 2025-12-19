Programul Loteriei Vizelor din SUA, suspendat la ordinul Departamentului pentru Securitate Internă

Secretarul Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, Kristi Noem, a declarat că a dat instrucțiuni Serviciului de Cetățenie și Imigrare al SUA (USCIS) să suspende programul DV1, cunoscut și sub numele de Loteria Vizelor, transmite Reuters.

Acesta a declarat că programul a fost utilizat acum opt ani de bărbatul decedat acuzat de uciderea a doi studenți de la Universitatea Brown și a unui profesor de la MIT. „Acest individ odios nu ar fi trebuit niciodată să fie permis în țara noastră. La îndrumarea președintelui Trump, ordon imediat USCIS să suspende programul DV1 pentru a ne asigura că niciun american nu mai este vătămat de acest program dezastruos”, a scris Noem pe X.

Programul de vize pentru imigranți (Diversity Immigrant Visa Program - DV Program), pune la dispoziție până la 50.000 de vize de imigrare pe an, selectate aleatoriu dintre toate cererile depuse de persoane provenite din țări cu rate scăzute de imigrare în Statele Unite, potrivit site-ului USCIS.

Majoritatea câștigătorilor la loterie locuiesc în afara Statelor Unite și imigrează prin procesare consulară și eliberarea unei vize de imigrant.

Există, totuși, un număr mic de câștigători ai loteriei în fiecare an care, în momentul „câștigării loteriei”, locuiesc în SUA cu statut de non-imigrant sau alt statut legal. Pentru acești câștigători care rezidă în interiorul Statelor Unite, USCIS procesează cererile de ajustare a statutului.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News