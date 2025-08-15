Programul Rabla reîncepe cu restricții pentru mașinile chinezești. Casa Verde Fotovoltaice nu mai are finanțare

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că bugetul pentru programul Rabla destinat persoanelor fizice este de 200 de milioane de lei în 2025 dar este necesară reducerea intrării mașinilor din China pe piața românească și că programele ar trebui să se concentreze pe vehicule produse în Europa. Programul Casa Verde Fotovoltaice nu va fi finanțat deloc în acest an.

Ea a precizat că există discuții cu Ministerul Fondurilor Europene pentru ca, din 2026, programul să fie finanțat din Fondul Social pentru Climă – un fond european multianual, în valoare de 6 miliarde de euro pentru România.

„Nu a fost cea mai ușoară măsură posibilă, dar facem acest efort pentru că știm că au fost date avansuri pentru mașini. Vrem un Rabla multianual, stabil și să nu mai depindă de bugetul național sau de crize economice”, a declarat ministrul la B1TV.

Conform biziday.ro, Guvernul ar intenționa să deblocheze Programul Rabla începând cu 1 septembrie. Potrivit informațiilor publicate de publicația profit.ro, suma convenită va fi de aproximativ 3.500 de euro, adică mai puțin de jumătate din valoarea stabilită prin Hotărâre de Guvern de guvernul anterior.

Programul Rabla Auto 2025 le oferă persoanelor fizice posibilitatea de a accesa finanțare nerambursabilă pentru casarea autovehiculelor vechi, poluante, și achiziționarea de autovehicule noi, mai puțin poluante și mai eficiente energetic.

Casa Verde Fotovoltaice – sesiunea AFM nu se mai lansează în 2025

Ministrul a confirmat că programul Casa Verde Fotovoltaice al Administrației Fondului pentru Mediu nu va mai avea finanțare anul acesta și, prin urmare, nu va mai fi lansat. În schimb, va fi pregătit un nou program pentru panouri fotovoltaice, posibil mai amplu, finanțat prin RePowerEU, gestionat de Ministerul Fondurilor Europene.

„Luăm bani din fonduri europene și susținem programe similare. Trebuie să evităm ca aceste fonduri să meargă în special către industria și producătorii din China”, a spus Buzoianu.

Restricții pentru importurile din China

Ministrul a subliniat că programele Rabla și Casa Verde ar trebui să sprijine în principal producția europeană și să reducă dependența de importurile din China, atât pentru mașini, cât și pentru echipamente fotovoltaice.

„Programele tip Rabla ar trebui să se axeze pe mașini produse în Europa, nu în China. La fel și pentru fotovoltaice – majoritatea produselor vin din China. Trebuie să avem o structură care să încurajeze producția europeană”, a explicat oficialul.

