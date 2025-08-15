Connect with us

Economie

Programul Rabla reîncepe cu restricții pentru mașinile chinezești. Casa Verde Fotovoltaice nu mai are finanțare

Publicat

acum O oră

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că bugetul pentru programul Rabla destinat persoanelor fizice este de 200 de milioane de lei în 2025 dar este necesară reducerea intrării mașinilor din China pe piața românească și că programele ar trebui să se concentreze pe vehicule produse în Europa. Programul Casa Verde Fotovoltaice nu va fi finanțat deloc în acest an.

Ea a precizat că există discuții cu Ministerul Fondurilor Europene pentru ca, din 2026, programul să fie finanțat din Fondul Social pentru Climă – un fond european multianual, în valoare de 6 miliarde de euro pentru România.

„Nu a fost cea mai ușoară măsură posibilă, dar facem acest efort pentru că știm că au fost date avansuri pentru mașini. Vrem un Rabla multianual, stabil și să nu mai depindă de bugetul național sau de crize economice”, a declarat ministrul la B1TV.

Conform biziday.ro, Guvernul ar intenționa să deblocheze Programul Rabla începând cu 1 septembrie. Potrivit informațiilor publicate de publicația profit.ro, suma convenită va fi de aproximativ 3.500 de euro, adică mai puțin de jumătate din valoarea stabilită prin Hotărâre de Guvern de guvernul anterior.

Programul Rabla Auto 2025 le oferă persoanelor fizice posibilitatea de a accesa finanțare nerambursabilă pentru casarea autovehiculelor vechi, poluante, și achiziționarea de autovehicule noi, mai puțin poluante și mai eficiente energetic.

Casa Verde Fotovoltaice – sesiunea AFM nu se mai lansează în 2025

Ministrul a confirmat că programul Casa Verde Fotovoltaice al Administrației Fondului pentru Mediu nu va mai avea finanțare anul acesta și, prin urmare, nu va mai fi lansat. În schimb, va fi pregătit un nou program pentru panouri fotovoltaice, posibil mai amplu, finanțat prin RePowerEU, gestionat de Ministerul Fondurilor Europene.

„Luăm bani din fonduri europene și susținem programe similare. Trebuie să evităm ca aceste fonduri să meargă în special către industria și producătorii din China”, a spus Buzoianu.

Restricții pentru importurile din China

Ministrul a subliniat că programele Rabla și Casa Verde ar trebui să sprijine în principal producția europeană și să reducă dependența de importurile din China, atât pentru mașini, cât și pentru echipamente fotovoltaice.

„Programele tip Rabla ar trebui să se axeze pe mașini produse în Europa, nu în China. La fel și pentru fotovoltaice – majoritatea produselor vin din China. Trebuie să avem o structură care să încurajeze producția europeană”, a explicat oficialul.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Ratele românilor vor crește
Evenimentacum 2 minute

Camera de Comerț recomandă Guvernului să elaboreze de urgență un pachet de stimulare a activităților economice. Măsurile propuse
Economieacum O oră

Programul Rabla reîncepe cu restricții pentru mașinile chinezești. Casa Verde Fotovoltaice nu mai are finanțare
Evenimentacum 2 ore

Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria. Aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 13 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 24 de ore

Ordonanță de urgență care blochează investițiile neacoperite de susținere financiară, pusă în dezbatere publică
Administrațieacum 3 zile

Parcările cu plată intră în dezbatere publică la Blaj. Cetățenii pot să își spună părerea despre tarifele pe care le vrea primăria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Programul Rabla reîncepe cu restricții pentru mașinile chinezești. Casa Verde Fotovoltaice nu mai are finanțare
Economieacum 2 zile

Toți operatorii vor avea obligația să asigure posibilitatea de plată cu cardul. Guvernul vrea să elimine plafonul de 50.000 de lei
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni
Evenimentacum 4 zile

Comunicat Adrian Bara (PSD): Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul David Popovici, să îi poarte numele
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Ce crede Nicolae Stanciu despre șansele pe care le mai are România să ajungă la Cupa Mondială din 2026. Interviu pentru FRF
Evenimentacum 3 zile

Miriam Bulgaru a câștigat turneul ITF W35 din Serbia. Al șaselea titlu ITF obținut de jucătoarea de tenis din Alba Iulia
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria. Aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2025
Evenimentacum 10 ore

Mesaje de Sfânta Maria 2025. 15 august: Se trimit sau nu urări cu prilejul Adormirii Maicii Domnului?
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Observații involuntare la UPU, prin Europa
Contributorsacum 14 ore

OPINIE – Lucian Urcan: Observații involuntare la UPU, prin Europa
Actualitateacum 2 zile

Somnul de proastă calitate crește riscul de osteoartrită. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 20 de ore

Reguli și calendare la Evaluare Națională, Bacalaureat și Admitere liceu 2026-2027. Ordinele au fost lansate în consultare publică
Educațieacum 2 zile

Schimbări în materiile obligatorii pentru liceu: Ministrul Educației vizează reducerea analfabetismului funcțional în 4-5 ani
Mai mult din Educatie