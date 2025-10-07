Proiect pilot european de 1,5 milioane de euro pentru promovarea României prin Via Transilvanica. Anunțul lui Victor Negrescu

Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat marți, 7 octombrie, că a obținut finanțare europeană de 1,5 milioane de euro pentru un proiect pilot care promovează România prin Via Transilvanica.

Această inițiativă va conecta traseul românesc cu alte rute turistice europene și va sprijini proiecte de economie socială și dezvoltare locală.

Proiectul, aprobat de Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, a fost inițiat în luna aprilie și urmărește dezvoltarea unei platforme digitale comune care să conecteze Via Transilvanica cu alte rute europene similare, facilitând cooperarea și promovarea ecosistemului acestora, scrie Mediafax.

Totodată, inițiativa va sprijini proiecte de economie socială și comunitățile locale implicate în turism sustenabil.

„Am obținut 1,5 milioane de euro pentru un proiect pilot european care promovează România prin intermediul Via Transilvanica. O reușită care arată cum se poate promova țara noastră la nivel european”, a declarat Victor Negrescu pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, el a mulțumit fraților Ușeriu, inițiatorii proiectului Via Transilvanica, pentru colaborare și încredere, precum și comisarilor europeni Roxana Mînzatu și Glenn Micallef, alături de echipele tehnice implicate în proces.

Negrescu a precizat că, în total, a contribuit anul acesta la proiecte pilot în valoare de peste 7,5 milioane de euro, vizând patrimoniul cultural, promovarea sportului și digitalizarea.

De la începutul mandatului său în Parlamentul European, eurodeputatul social-democrat spune că a reușit să atragă peste 100 de milioane de euro prin proiecte pilot aprobate și implementate de Comisia Europeană.

Despre Via Transilvanica

Omul a avut dintotdeauna nevoie de povești care să dea un sens vieții. Via Transilvanica aduce călătorului oportunitatea de a descoperi: personaje noi, povești, locuri, și chiar pe sine și creează o experiență autentică, care poate îmbogăți și vindeca sufletul și mintea.

Via Transilvanica este primul traseu de lungă distantă din România, este „drumul care unește” Putna de Drobeta-Turnu Severin și dezvăluie 2.000 de ani de istorie a Transilvaniei.

Este un proiect al organizației Tășuleasa Social, ONG cu sediul în Pasul Tihuța, în județul Bistrița-Năsăud, care desfășoară acțiuni cu caracter educațional, social, de mediu, cultural.

Scopul Via Transilvanica este de a reinventa turismul (din zona rurală) a României, de a facilita accesul călătorilor la comunităţile de pe traseu şi la poveştile lor, ajutându-le să se dezvolte în mod sustenabil şi responsabil.

