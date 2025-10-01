Propunerea de reevaluare a judecătorilor cu calificativ ”Satisfăcător” a fost respinsă la Camera Deputaților. Legea intră la Senat

Propunerea de reevaluare a judecătorilor cu calificativ ”Satisfăcător” a fost respinsă la Camera Deputaților. Legea va ajunge în atenția Senatului, pentru vot final.

Proiectul aducea completări și modificări Legii 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Inițiativa USR viza reintroducerea evaluărilor pentru judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție

Argumentul inițiatorilor a fost că atingerea unui prag profesional nu exclude posibilitatea unor derapaje, a neglijenței sau chiar a abuzurilor.

Pe de altă parte, propunerea viza reevaluarea la un an a magistraților care obțin calificativul ”satisfăcător” (în loc de o dată la 2 ani sau chiar o dată la 5 ani, în funcție de vechimea magistratului), potrivit USR.

De asemenea, prevedea introducerea în dosarul de evaluare a datelor privind contestațiile admise pentru tergiversarea sau durata excesivă a proceselor, astfel încât evaluările să reflecte realitatea din instanțe.

Votul final privind această inițiativă legislativă îl va avea Senatul.

Pentru respingerea proiectului au votat 168 de deputați, împotrivă – 36, iar 76 s-au abținut.

Ce prevede modificarea de lege

Potrivit propunerii legislative, ”judecătorii și procurorii care primesc calificativul ‘Satisfăcător’ sunt reevaluați în termen de un an de la data finalizării evaluării în care au obținut acest calificativ.

Dacă și în urma celei de-a doua evaluări obțin calificativul ‘Satisfăcător’, sunt obligați să urmeze, pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni, cursuri organizate de Institutul Național al Magistraturii”.

În forma actuală a legii, judecătorii și procurorii care primesc calificativul ”Satisfăcător” în urma a două evaluări consecutive sunt obligați să urmeze, pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni, cursuri organizate de Institutul Național al Magistraturii.

Alte propuneri

O altă modificare prevedea că se întocmește un dosar de evaluare pentru fiecare judecător sau procuror.

Acestae va cuprinde datele statistice cu privire la volumul de activitate și la indicatorii de eficiență, depuse anual, numărul contestațiilor pentru tergiversarea procesului sau privind durata procesului penal admise, raportul de evaluare, observațiile și obiecțiunile celui evaluat, precum și orice alte acte, date sau informații pe baza cărora se realizează evaluarea. Dacă este cazul, la dosarul de evaluare se depune și planul individual de dezvoltare profesională.

În forma actuală a legii dosarul include doar volumul de activitate și indicatorii de eficiență, raportul de evaluare, observațiile și obiecțiunile celui evaluat, precum și orice alte acte, date sau informații pe baza cărora se realizează evaluarea.

Propunerea legislativă mai prevedea ca, pentru evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurată de judecătorii și procurorii care ocupă funcții de conducere, cel evaluat va depune la dosar un număr minim de cinci acte relevante pentru activitatea sa managerială.

Comisia de evaluare putea avea în vedere, dacă apreciază necesar, și cel puțin cinci alte acte relevante din perspectiva modului de îndeplinire a atribuțiilor manageriale. Comisia de evaluare solicită un punct de vedere baroului din circumscripția în care judecătorul sau, după caz, procurorul evaluat își desfășoară activitatea, mai prevede proiectul propus.

