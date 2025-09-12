Connect with us

Economie

Rabla Auto 2025 începe în 15 septembrie, cu validarea producătorilor auto. Când se pot înscrie persoanele fizice și condiții

Publicat

acum 3 ore

Rabla Auto 2025: Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunță că programul Rabla Auto 2025 începe luni, 15 septembrie. Va fi etapa validării producătorilor auto.

Sesiunea de validare a producătorilor îse organizează din 15 septembrie ora 10.00 până în 17 septembrie ora 23.59.

Lista producătorilor validați rămâne valabilă și pentru noul program destinat persoanelor fizice. Condiția este semnareai unui nou contract de participare cu AFM.

Contractul va fi transmis prin aplicație de către AFM. Contractul se semnează electronic și se încarcă în aplicație în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea notificării.

Neîncărcarea contractului în termenul menționat echivalează cu refuzul de participare la program.

Bugetul alocat programului este de 200 milioane lei.

Rabla Auto 2025: valoarea ecotichetului

Valoarea ecotichetului este:

  • 18.500 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen
  • 15.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice
  • 12.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou hibrid
  • 10.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Rabla Auto 2025: sesiunea pentru persoane fizice

La finalul lunii septembrie urmează să fie lansată și sesiunea pentru persoane fizice în cadrul Programului, potrivit AFM.

“Administrația Fondului pentru Mediu își exprimă angajamentul ferm pentru demararea, în cel mai scurt timp, a unuia dintre cele mai așteptate programe de finanțare, destinat sprijinirii persoanelor fizice în vederea achiziționării de autovehicule noi, cu un impact redus asupra mediului. Prin alocarea unui buget de 200 de milioane de lei, se pot aduce pe piață aproximativ 15.000 autovehicule noi reducând emisiile poluante și îmbunătățind calitatea vieții prin protejarea mediului înconjurător.”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Rabla Auto 2025. Condiții de finanțare

Solicitantul poate obține în cadrul unei sesiuni de înscriere unul sau două ecotichete, în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de autovehicule uzate. Nu se pot cumula două ecotichete pentru achiziționarea unui autovehicul nou.

Persoana fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziționat, se precizează în Ghidul de finanțare Rabla Auto 2025.

Casarea se face pentru un autovehicul cu vechime de cel puțin 8 ani.

Finanţarea acordată în cadrul programului nu se cumulează şi/sau nu este complementară cu alte

programe care finanţează achiziţionarea autovehiculelor noi.

Cuantumul ecotichetului se scade de către producătorul validat din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, diferenţa fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar. Valoarea finanţării nu poate depăşi 50% din preţul de comercializare al autovehiculului nou-achiziţionat prin program.

Rabla Auto 2025. Condiții pentru achiziționarea mașinilor prin program – propulsie termică sau hibride

Sunt considerate eligibile cheltuielile propuse a fi realizate cu achiziţionarea de autoturisme, autoutilitare uşoare sau autospeciale/autospecializate uşoare, motociclete, care au sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau hibrid:

  • care nu au fost înmatriculate niciodată
  • a căror valoare de achiziţie nu depăşeşte suma de 60.000 euro, cu TVA inclus
  • generează maximum 145 g CO2/km în sistem WLTP
  • generează maximum 120 g CO2/km în sistem WMTC, pentru motocicletă.

Rabla Auto 2025. Condiții pentru achiziționarea mașinilor electrice

Sunt considerate eligibile cheltuielile propuse a fi realizate cu achiziţionarea de autoturisme, autoutilitare uşoare sau autospeciale/autospecializate uşoare, cvadricicluri sau motociclete electrice care au sistem de propulsie plug-in hibrid, pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen:

  • care nu au fost înmatriculate niciodată
  • a căror valoare de achiziţie nu depăşeşte suma de 70.000 euro, cu TVA inclus
  • generează mai puţin de 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru autovehicul nou plug-in hibrid
  • Prin excepţie, autovehiculul DRIVE-TEST/DEMO care, cumulativ, respectă următoarele condiţii:
  • este înmatriculat pentru prima dată cu cel mult 6 luni în urmă inclusiv faţă de data vânzării şi care nu depăşeşte 6.000 km inclusiv
  • înmatricularea este pe numele producătorului validat, respectiv al punctului de lucru/agentului/partenerului autorizat, iar autovehiculul a fost utilizat pentru activităţi de DRIVE-TEST/DEMO
  • este comercializat de către producătorul validat, respectiv de către punctul de lucru/agentul/partenerul autorizat, declarat în cererea de validare, în calitate de prim proprietar.

AFM nu finanţează achiziţionarea autovehiculelor alimentate cu combustibil motorină.

Rabla Auto 2025. Condiții de înscriere în program – persoane fizice

Poate beneficia de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  • are domiciliul/reşedinţa în România
  • are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local unde are domiciliul/reşedinţa, conform prevederilor legale în vigoare
  • nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă
  • se angajează să predea către un colector autorizat un autovehicul uzat aflat în proprietatea sa ori a cedentului
  • se angajează să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat.

Rabla Auto 2025: procedura de înscriere în program – persoane fizice. Acte necesare

Înscrierea solicitantului se realizează prin încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente:

  • cererea de finanţare, descărcată din aplicaţie, completată prin tehnoredactare şi, ulterior, încărcată fără a fi semnată
  • actul de identitate care atestă identitatea şi domiciliul/reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate la momentul înscrierii
  • certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program
  • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa, nu mai vechi de 30 de zile la momentul înscrierii în program.

Rabla Auto 2025: procedura de înscriere în program – persoane fizice. Acte după obținerea numărului de înregistrare

În termen de 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitantul completează seria de şasiu a autovehiculului uzat şi încarcă în aplicaţie următoarele documente:

  • certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat
  • cartea de identitate a autovehiculului uzat
  • actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat
  • declaraţia cedentului, după caz
  • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele cedentului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, nu mai vechi de 30 de zile la momentul înscrierii în program, după caz
  • certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, după caz
  • documentul care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă, eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, după caz; sau prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă, semnată de către solicitant sau de cedent, după caz

Situații speciale

În cazul proprietarului care a dobândit autovehiculul uzat prin moştenire, solicitantul încarcă în aplicaţie:

  • certificatul de moştenitor
  • sentinţa civilă definitivă
  • împuternicirea notarială prin care persoana reprezentantă este expres mandatată să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea:
  • casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou, atunci când certificatul de moştenitor ori sentinţa civilă atestă existenţa mai multor moştenitori.

În cazul proprietarului care a dobândit autovehiculul uzat ca urmare a unei decizii judecătoreşti, partaj sau donaţie, după caz, solicitantul încarcă în aplicaţie documentul doveditor.

