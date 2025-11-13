Connect with us

Eveniment

RCA a crescut: Cu ce procent s-au majorat tarifele de referință. Anunțul ASF

Regula fermoarului

Publicat

acum 3 secunde

Tarifele de referință RCA au crescut în a doua jumătate a anului, potrivit raportului semestrial publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Pentru persoanele fizice, majorările medii sunt de 5,4% la autoturisme și 5,2% la autovehiculele de transport marfă, în timp ce pentru persoanele juridice creșterile sunt de 3,5% și, respectiv, 3,2%. ASF precizează că evoluțiile moderate arată o perioadă de stabilitate a pieței RCA.

Tariful de referință RCA pentru persoane fizice a crescut în medie cu 5,4% pentru autoturisme și cu 5,2% pentru autovehiculele de transport bunuri, comparativ cu tariful de referință publicat în luna decembrie 2024, iar cel pentru persoane juridice s-a majorat cu 3,5% pentru autoturisme și cu 3,2% pentru autovehiculele de transport bunuri, conform Raportului semestrial privind tarifele de referință RCA, publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Potrivit ASF, analiza pe categorii de risc evidențiază și scăderi ale tarifului de referință. De exemplu, pentru un șofer din București-Ilfov, cu vârsta între 51 și 60 de ani și autoturism între 151–200 kW, tariful a scăzut cu 3,5%.

Reduceri s-au înregistrat și pentru șoferii sub 30 de ani, cu mașini de peste 200 kW. În cazul autovehiculelor de transport persoane, creșterea a fost de doar 0,4%.

Raportul semestrial privind tarifele de referință RCA este realizat de o companie independentă – Asocierea KPMG Advisory SRL și KPMG Audit SRL.

„Tarifele de referință nu sunt prețuri de piață, au caracter orientativ și nu sunt stabilite de ASF; ele reprezintă un instrument statistic menit să ofere transparență și să ajute consumatorii și asigurătorii să înțeleagă evoluția costurilor reale din piață.

Evoluțiile moderate consemnate în raport arată că piața RCA traversează o perioadă de stabilitate, în care ajustările sunt explicabile și gestionabile”, se menționează în comunicatul ASF.

Pentru stabilirea tarifelor de referință, compania a analizat date statistice agregate din ultimii cinci ani (1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024).

Metodologia folosită are în vedere două aspecte: frecvența daunelor (cât de des se produc accidentele) și severitatea daunelor (cât de mari sunt costurile acestora).

Aceste informații sunt procesate printr-un model matematic – Modelul Liniar Generalizat (GLM) – care ține cont de factori precum vârsta asiguratului/utilizatorului, tipul vehiculului, puterea motorului și zona geografică.

Pentru a reflecta realitatea economică, se iau în calcul și inflația daunelor, adică scumpirea reparațiilor și a pieselor auto, cheltuielile administrative și de vânzare ale asigurătorilor, precum și marja de profit.

Rezultatul nu este un tarif obligatoriu și nici unul de piață, ci un punct de reper pentru fiecare categorie de risc.

ASF precizează că tariful de referință îi ajută pe consumatori să compare ofertele din piață și să înțeleagă diferențele de preț, iar pentru piață contribuie la identificarea tendințelor – de exemplu, creșterea costurilor cu daunele – și la adoptarea din timp a măsurilor necesare pentru menținerea stabilității.

De asemenea, tariful este utilizat în mecanismul „asiguratului cu risc ridicat”, gestionat de BAAR.

„Tarifele de referință, care nu reprezintă tarife de piață, sunt calculate de o companie independentă, pe baze statistice și actuariale.

Prețul polițelor RCA este stabilit exclusiv de asigurători, în funcție de propriile metodologii de calcul, daunalitate și politici comerciale”, punctează ASF.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este instituția națională care reglementează și supraveghează piețele asigurărilor, pensiilor private și pieței de capital.

Înființată în 2013, ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcționare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanți.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Regula fermoarului
Evenimentacum 4 secunde

RCA a crescut: Cu ce procent s-au majorat tarifele de referință. Anunțul ASF
Salariul minim brut va crește la 4.050 de lei
Economieacum 16 minute

Avertisment BNR: Inflația va scădea lent și va rămâne mai ridicată decât estimările anterioare
Evenimentacum 17 minute

Cod galben de ceață în județul Alba: Localitățile vizate. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 14 ore

Cât plătește Primăria Alba Iulia pentru o curățenie generală în casa primarului Velican. Locația va fi deschisă pe 30 decembrie
Administrațieacum 7 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Salariul minim brut va crește la 4.050 de lei
Economieacum 16 minute

Avertisment BNR: Inflația va scădea lent și va rămâne mai ridicată decât estimările anterioare
Economieacum 12 ore

A crescut câștigul salarial mediu pe economie. Unde s-au înregistrat cele mai mari venituri
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 13 ore

Ministrul Dezvoltării: rata de încasare a amenzilor rutiere este mult sub media UE. Explicații privind măsurile propuse
Evenimentacum 19 ore

Legea ce impune noi reguli pentru dezvoltatorii imobiliari, aprobată de Parlament. Cum se încasează plățile în avans
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 21 de ore

FOTO: Rezultate remarcabile obținute de șahiștii cugireni, la Campionatul Național al Belgiei și „Cupa Rotary”. Clasament
Evenimentacum 2 zile

Medalii de aur și argint pentru judoka Alexandru Sibișan și Laura Bogdan de la CS Unirea Alba Iulia, la Campionatul Ne Waza U23
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 30 de minute

DiscoverEU 2025: Ultima zi de înscriere pentru permise gratuite de călătorie în Europa. Selecție pentru tinerii născuți în 2007
ziua veteranilor
Evenimentacum 15 ore

VIDEO: Armonii pentru Eroi, concert la Alba Iulia, dedicat Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 17 ore

România are un mineral esențial pentru inteligența artificială, dar nu deține tehnologia. Ministrul Miruță: Vor exista investiții
antel print sistem productie imprimare imprimanta
Evenimentacum 22 de ore

Antel Print, 25 de ani de ambiție și dezvoltare constantă (P)
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 12 ore

Spitalul Județean Sibiu, dotat cu un robot pentru pacienții oncologici
spital tarneveni psihiatrie, georgiana pascu
Evenimentacum 20 de ore

FOTO Spitalul groazei: Mizerie, pacienți lăsați dezbrăcați în frig. Probleme teribile pe secția de psihiatrie din Târnăveni
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Titularizare 2026: proba scrisă, în 21 iulie. Când se pot înscrie candidații la concurs. Calendar și etape
Educațieacum 3 zile

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Mai mult din Educatie