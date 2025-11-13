RCA a crescut: Cu ce procent s-au majorat tarifele de referință. Anunțul ASF

Tarifele de referință RCA au crescut în a doua jumătate a anului, potrivit raportului semestrial publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Pentru persoanele fizice, majorările medii sunt de 5,4% la autoturisme și 5,2% la autovehiculele de transport marfă, în timp ce pentru persoanele juridice creșterile sunt de 3,5% și, respectiv, 3,2%. ASF precizează că evoluțiile moderate arată o perioadă de stabilitate a pieței RCA.

Potrivit ASF, analiza pe categorii de risc evidențiază și scăderi ale tarifului de referință. De exemplu, pentru un șofer din București-Ilfov, cu vârsta între 51 și 60 de ani și autoturism între 151–200 kW, tariful a scăzut cu 3,5%.

Reduceri s-au înregistrat și pentru șoferii sub 30 de ani, cu mașini de peste 200 kW. În cazul autovehiculelor de transport persoane, creșterea a fost de doar 0,4%.

Raportul semestrial privind tarifele de referință RCA este realizat de o companie independentă – Asocierea KPMG Advisory SRL și KPMG Audit SRL.

„Tarifele de referință nu sunt prețuri de piață, au caracter orientativ și nu sunt stabilite de ASF; ele reprezintă un instrument statistic menit să ofere transparență și să ajute consumatorii și asigurătorii să înțeleagă evoluția costurilor reale din piață.

Evoluțiile moderate consemnate în raport arată că piața RCA traversează o perioadă de stabilitate, în care ajustările sunt explicabile și gestionabile”, se menționează în comunicatul ASF.

Pentru stabilirea tarifelor de referință, compania a analizat date statistice agregate din ultimii cinci ani (1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024).

Metodologia folosită are în vedere două aspecte: frecvența daunelor (cât de des se produc accidentele) și severitatea daunelor (cât de mari sunt costurile acestora).

Aceste informații sunt procesate printr-un model matematic – Modelul Liniar Generalizat (GLM) – care ține cont de factori precum vârsta asiguratului/utilizatorului, tipul vehiculului, puterea motorului și zona geografică.

Pentru a reflecta realitatea economică, se iau în calcul și inflația daunelor, adică scumpirea reparațiilor și a pieselor auto, cheltuielile administrative și de vânzare ale asigurătorilor, precum și marja de profit.

Rezultatul nu este un tarif obligatoriu și nici unul de piață, ci un punct de reper pentru fiecare categorie de risc.

ASF precizează că tariful de referință îi ajută pe consumatori să compare ofertele din piață și să înțeleagă diferențele de preț, iar pentru piață contribuie la identificarea tendințelor – de exemplu, creșterea costurilor cu daunele – și la adoptarea din timp a măsurilor necesare pentru menținerea stabilității.

De asemenea, tariful este utilizat în mecanismul „asiguratului cu risc ridicat”, gestionat de BAAR.

„Tarifele de referință, care nu reprezintă tarife de piață, sunt calculate de o companie independentă, pe baze statistice și actuariale.

Prețul polițelor RCA este stabilit exclusiv de asigurători, în funcție de propriile metodologii de calcul, daunalitate și politici comerciale”, punctează ASF.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este instituția națională care reglementează și supraveghează piețele asigurărilor, pensiilor private și pieței de capital.

Înființată în 2013, ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcționare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanți.

