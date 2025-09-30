Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate

Rechemare BMW: Anumite modele de BMW riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Reparația se poate realiza pe cheltuiala companiei. Sunt vizate autoturisme produse între 2019 și 2022, dar și un model de Toyota.

Proprietarii anumitor modele de BMW nu ar trebui să parcheze în garaj, deoarece vehiculele ar putea suferi un scurtcircuit și ar putea lua foc, potrivit unui aviz de rechemare emis de producător.

Riscul de incendiu este legat de o problemă cu demarorul motorului, care poate afecta atât mașinile parcate, cât și cele în mișcare.

Concret, este vorba despre un circuit care se supra-încălzește. În România, ar fi vorba despre 9.000 de autoturisme.

BMW a pus la dispoziție un link unde se poate verifica după seria de șasiu dacă autoturismul este vizat de campania de rechemare. Linkul poate fi accesat AICI.

De asemenea, după data de 14 noiembrie, proprietarii mașinilor vizate ar putea primi notificări, iar reparațiile vor fi gratuite. Potrivit BMW, reparația durează aproximativ 2 ore.

Rechemarea vizează mai multe modele produse între 2019 şi 2022, printre care BMW 330i, 530i, Z4, X3, X4, 430i şi 230i, dar şi aproximativ 1.469 de unităţi Toyota Supra, care utilizează aceeaşi componentă.

Până la remedierea problemei, autorităţile recomandă ca maşinile să fie parcate în aer liber şi departe de alte vehicule sau clădiri, pentru a reduce riscul în eventualitatea unui incendiu.

