Record de temperatură negativă în România, în 21 octombrie, doborât după 76 de ani. Unde a fost cel mai frig

Record de temperatură negativă în România, pentru ziua de 21 octombrie. Stația meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, marți dimineața, o minimă de minus 9,7 grade Celsius, fiind doborât recordul de temperatură al zilei.

Vechiul record de temperatură negativă al zilei de 21 octombrie a fost înregistrat la Miercurea-Ciuc în anul 1949, când termometrele au arătat minus 8,5 grade Celsius. Datele au fost transmise de meteorologul de serviciu Halada Szilard, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania – Sud Sibiu, pentru Agerpres.

Este pentru a doua zi consecutiv când se depășește recordul zilei la Miercurea-Ciuc. Luni dimineața s-a înregistrat o minimă de minus 9,2 grade Celsius, doborând astfel recordul zilei de 20 octombrie, care data din 1949 și era de minus 9 grade Celsius.

Condițiile care au dus la scăderea temperaturii au fost similare cu cele din ziua precedentă, respectiv un front de aer rece, pe un fond de cer senin și presiune atmosferică relativ staționară.

Și în alte localități din Harghita temperaturile minime au fost negative.

La Joseni s-au înregistrat minus 7,9 grade Celsius, la Toplița au fost minus 7,5 grade, la Odorheiu Secuiesc s-au consemnat minus 2,5 grade Celsius, iar la stația de munte Bucin minima a fost de minus 3,7 grade Celsius.

Prognoza meteo pentru următoarele zile indică o ușoară încălzire, cu temperaturi în noaptea de marți spre miercuri de până la minus 4 grade Celsius.

Vezi și Vremea până în 17 noiembrie: urmează câteva zile calde, apoi se răcește și vin ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni, actualizată

Temperaturi negative în Alba

Și în județul Alba a fost foarte frig, pentru această perioadă, în noaptea de 20/21 octombrie și dimineața.

Potrivit ANM, în zona Câmpeni au fost -4,1 grade, în Blaj au fost -2,7 grade, în Sebeș -1,8 grade, iar la Alba Iulia 0,7 grade Celsius.

În țară, alte temperaturi scăzute au fost la Poiana Stampei, în apropiere de Vatra Dornei (-8,7 grade), Întorsura Buzăului (-6,5 grade), Petroșani și Rădăuți (-5,5 grade), Brașov (-5,3 grade), Făgăraș (-5,2 grade), Dej (-5,1 grade), Dumbrăveni (-4,7 grade).

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News