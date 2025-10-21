Vremea până în 17 noiembrie: câteva zile calde, apoi se răcește și vin ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni, actualizată

Vremea până în 17 noiembrie: temperaturile sunt în urcare, în această săptămână. Sunt anunțate maxime de până la 23 de grade, joi, însă apoi vreme se răcește din nou. La finalul lunii octombrie vor fi 9-13 grade și vor fi zile cu ploi.

Luna noiembrie începe cu un nou episod de vreme mai caldă: în vest și sud vor fi până la 17 grade Celsius. Va mai ploua, în 3-5, respectiv 7-11 noiembrie. În nord-est, va ploua în jurul datei de 13 noiembrie.

În primele două săptămâni ale lunii noiembri vor fi variații de temperatură destul de mari, de la o zi la alta.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni.

Vremea în săptămâna 20-26 octombrie

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sud-vestice și în general deficitar în restul teritoriului.

Vremea în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara.

Vremea în săptămâna 3-9 noiembrie

Temperatura medie a aerului se va situa în jurul normelor climatologice pentru această perioadă în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi deficitar în sudul și centrul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 10-17 noiembrie

Mediile valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, în toate regiunile țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor deficitară în nord-estul teritoriului, în timp ce în rest vor fi apropiate de cele normale.

