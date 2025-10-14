Connect with us

Restaurant Nepo – locul unde gustul, prietenia și buna dispoziție se întâlnesc la Alba Iulia (P)

Restaurant Nepo Alba Iulia

Publicat

acum 9 secunde

De doi ani, Restaurant Nepo a devenit unul dintre reperele culinare ale orașului Alba Iulia. Cu un decor modern și o atmosferă primitoare, Restaurant Nepo îmbină savoarea autentică a preparatelor cu experiențe tematice gândite pentru a aduce împreună prieteni, familii și colegi.

„Ne dorim ca Nepo să fie mai mult decât un loc unde vii să mănânci – vrem să fie locul unde vii să te bucuri, să râzi, să creezi amintiri”, spune Liviu Dodoc, managerul restaurantului, subliniind filosofia care a stat la baza succesului acestui local.

Gust autentic, semnat de Chef Marian

Restaurant Nepo Alba Iulia Chef Marian

În spatele fiecărui preparat stă pasiunea și măiestria lui Chef Marian, un adevărat ambasador al gustului. Cu o experiență bogată în bucătărie, atat în țară cât și în străinătate, și o atenție desăvârșită pentru detalii, acesta a reușit să transforme fiecare meniu într-o experiență culinară completă.

„Pentru mine, bucătăria înseamnă emoție și echilibru. Folosim ingrediente proaspete și rețete inspirate din bucătăria internațională, dar reinterpretate pentru gustul publicului de aici. Ce ne definește este calitatea ingredientelor, utilizăm doar produse de o calitate ireproșabilă, altfel nu putem menține nivelul și constanța produselor”, declară Chef Marian, vizibil mândru de echipa sa și de reacțiile oaspeților fideli.

Seri tematice și experiențe pentru fiecare zi a săptămânii

Echipa Nepo știe că bucuria vine din diversitate. Așa că, recent au lansat conceptul de seri tematice. Fiecare seară are o poveste aparte:

Miercuri – Seara Studenților, cu 10% reducere la nota de plată.
Joi – Ladies’ Night, cu un cocktail din partea casei și o atmosferă perfectă pentru povești între prietene.
Vineri – Seara Specială, cu meniuri tematice speciale, sau muzică live, anunțate săptămânal pe rețelele sociale.
Sâmbătă – Seara Cuplurilor, pentru seri romantice, cu lumini calde și preparate rafinate, și un pahar de vin sau prosecco din partea casei.
Duminică – Ziua Familiei, toată lumea primește un desert din partea casei.

Salonul Metafiziq – spațiu dedicat evenimentelor private

Restaurant Nepo Salon Metafiziq

Pentru cinele intime, petrecerile restrânse sau întâlnirile corporate, Salonul Metafiziq oferă 46 de locuri într-un decor elegant și rafinat. Este locul ideal pentru evenimente care pun accent pe discreție, confort și servicii impecabile.

„Ne dorim ca fiecare oaspete să simtă că a fost primit cu grijă și respect – fie că vine pentru o cină în doi sau un eveniment de peste 40 de persoane”, completează Liviu Dodoc.

Oferte și noutăți – din dragoste pentru clienți

Pentru prânzurile rapide, Restaurant Nepo oferă meniul Express Lunch, servit în doar 15 minute, perfect pentru pauzele de la birou. Express Lunch este servit de luni-vineri, de la 12-16.
Oferta 3+1 gratis la pizza la pachet rămâne una dintre cele mai apreciate de grupurile de prieteni, iar noul concept Meniu XXL promite porții generoase, perfecte pentru gurmanzi sau pentru a fi împărțite cu cei dragi.

De asemenea, echipa Nepo oferă servicii de catering personalizat pentru evenimente private și corporate, cu meniuri începând de la 135 lei/persoană.

O comunitate care se construiește în jurul gustului

Restaurant Nepo nu este doar un loc unde se servește mâncare bună, ci un spațiu unde se nasc legături. De la studenți la familii, de la albaiulieni la vizitatori din alte orașe, toți găsesc aici o experiență autentică.

restaurant Nepo Alba Iukia Salon Metafiziq

„Pentru noi, fiecare client care revine este o confirmare că facem ceva bine. Nepo e mai mult decât un restaurant – e o comunitate. Gătitul e bucuria bucătarului, clienții se bucură de gust”, spune Chef Marian, zâmbind discret.

Restaurant Nepo – acolo unde fiecare zi are savoarea ei și fiecare vizită se transformă într-o amintire plăcută.
Rezervări: 0770 88 55 88
