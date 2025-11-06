Restricție de circulație pe drumul Unirea – Războieni Cetate – Lunca Mureșului: Autovehiculele de mare tonaj nu mai pot trece

Restricție de circulație temporară pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, pe drumul DJ107 F: Unirea (DJ107D) – Războieni Cetate – Lunca Mureșului.

Astfel, potrivit reprezentanților Consiliului Județean Alba, porțiunea restricției este între kilometrul 6+800 și kilometrul 8+200, Lunca Mureșului.

De asemenea, restricția este stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 294 din 23 octombrie 2025.

