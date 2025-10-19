Connect with us

Administrație

Restricții de circulație propuse pe DJ 107F, în Lunca Mureșului. Care este motivul și variantele ocolitoare

Publicat

acum 35 de secunde

Consilierii județeni decid restricții temporare de circulație pentru autovechicule cu masa mai mare de 7,5 tone pe DJ 107F, în Lunca Mureșului.

Este vorba despre drumul județean ce face legătura, din DN1, prin localitățile Unirea(DJ107D) – Războieni Cetate – Lunca Mureșului cu limita județului Cluj, spre DN 15 (Turda-Târgu Mureș).

Restricțiile vor fi aplicate pe sectorul de drum de la km 6+800 până la km 8+200 pe distanța de 1+400 km în localitatea Lunca Mureșului.

Restricții de circulație pe DJ 107F în Lunca Mureșului. Motivul

S-a constatat că există o instabilitate a terasamentului de drum pe 100 de metri, între km 7+200 și km 7+300 în intravilanul localității Lunca Mureșului. Sunt crăpături în asfalt și zidul de sprijin al drumului, tasări ale terasamentului și cedări de tip alunecări de teren. Posibila cauză este prezennța apelor subterane sau a infiltrării apelor.

Măsura este decisă pentru siguranța circulației rutiere și a locuințelor de pe marginea drumului, se arată în documentația ce va fi prezentată pentru aprobare în ședința CJ Alba din 23 octombrie.

Variante ocolitoare

Alternativele de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate să respecte restricția temporară propusă sunt:

  • traseul drumului județean DJ107D: Unirea II – DN1 (Unirea)
  • traseul drumului național DN1– limită Județul Cluj
  • traseul drumului național DN1- autostrada A10
Ultimele articole pe alba24
