Rețete etnice vechi și noi. Dezbatere despre gastronomia românească și influențele asupra acesteia, la Alba Iulia

Detalii despre gastronomia românească și influențele asupra acesteia vor fi prezentate vineri, 7 noiembrie la Depozitul de Ceramică Veche din Alba Iulia. Invitații sunt Vasile Ernu, scriitor, și Marius Rotar, istoric și cercetător.

Este vorba despre o dezbatere despre gastronomia românească și influențele celor trei imperii – austro-ungar, rus și otoman – asupra felului în care mâncăm și ne definim identitatea culinară astăzi.

Dezbaterea are loc în cadrul proiectului „Mâncarea ne aduce împreună – rețete etnice vechi și noi din România”, un proiect care explorează trecutul și viitorul gastronomiei românești dintr-o perspectivă multietnică și multiculturală.

Despre influențe vechi și influențe noi, despre cum se schimbă România sub ochii noștri și cum se transformă gusturile și obiceiurile noastre culinare într-un context cultural mereu în mișcare, transmit organizatorii.

În cadrul evenimentului, este prezentată expoziția semnată Cristian Șuțu, cu fotografii făcute în comunitățile etnice: vizite la armenii din Gherla, șvabii, secuii și ucrainenii din Cluj, la cubanezii, libanezii, thailandezii și vietnamezii din București, rețete evreiești ca în Sălaj, moștenirea slovacă din Șinteu, bucătăria unor africani din Cluj.

Evenimentul are loc vineri, 7 noiembrie, de la ora 17:00, la Depozitul de Ceramică Veche din Alba Iulia: ”o conversație despre identitate, memorie și gusturile care ne definesc”. Este organizat de Fundația Arta, împreună cu partenerii media ethnicmarket.ro și alba24.ro. Intrarea este liberă.

