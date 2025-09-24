Connect with us

România a devenit cel mai mare exportator de grâu moale din UE

Publicat

acum O oră

România a devenit cel mai mare exportator de grâu moale din UE. Peste jumătate din exporturile comunitare provin din țara noastră. Mai exact este vorba despre o cantitate de 2,07 milioane de tone.

Exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene, în perioada cuprinsă între 1 iulie (când a început anul agricol 2025/26) și 21 septembrie, au ajuns la 4,12 milioane de tone, în scădere cu 33% față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate marți de Comisia Europeană, informează Reuters.

Grâul moale (Triticum aestivum) este o specie de grâu folosită în principal pentru făină de panificație și produse de patiserie. Boabele au un conținut mai redus de proteine (în special gluten), față de grâul dur.

Conform acestor date, România a fost, de departe, cel mai mare exportator de grâu moale din UE, cu o cantitate de 2,07 milioane de tone, urmată de Lituania cu 620.000 de tone, Germania cu 410.000 de tone, Polonia cu 330.000 de tone și Letonia cu 310.000 de tone, scrie Agerpres.

VEZI ȘI Cea mai mare producție de grâu din ultimii 28 de ani, în România. Țara noastră va fi unul dintre principalii exportatori

Executivul comunitar a subliniat că datele incomplete privind exporturile Franței, care în mod normal este cel mai mare exportator de grâu din UE, au contribuit la scăderea exporturilor blocului comunitar.

De asemenea, datele privind exporturile Bulgariei și Irlandei sunt în continuare incomplete.

Separat, autoritățile ucrainene au anunțat că de la începutul anului agricol 2025/2026 și până la data de 22 septembrie, Ucraina a exportat 5,82 milioane tone de cereale și leguminoase, inclusiv 4,02 milioane de tone de grâu.

