România are cel mai poluat aer din Europa, potrivit Agenției Europene de Mediu: Avem cea mai ridicată concentrație medie de PM 2,5

România are cel mai poluat aer din Europa, potrivit Agenției Europene de Mediu. Nivelurile medii de PM 2,5 sunt semnificativ mai ridicate, potrivit unei analizeei acestei instituții.

România are o concentrație medie de PM2,5 de 16. Alte țări cu niveluri ridicate includ Bulgaria (15), Cipru (15) și Polonia (15). Estonia are cel mai scăzut nivel de poluare, cu 4, scrie G4Media, care a consultat studiul respectiv.

PM2,5 se referă la particule fine inhalabile cu diametrul mai mic de 2,5 micrometri. Aceste particule pot pătrunde adânc în plămâni și în fluxul sanguin, cauzând probleme grave de sănătate, inclusiv boli respiratorii, boli de inimă și chiar cancer.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a stabilit orientări și mai stricte, recomandând ca concentrațiile anuale de PM2,5 să nu depășească 5 µg/m³.

Potrivit statisticilor Eurostat, România se află pe locul 6 în Uniunea Europeană la numărul de decese cauzate de boli ale sistemului respirator.

Bolile sistemului respirator au reprezentat 6,1% din totalul deceselor din UE în 2021, în timp ce media În România a fost în 2021 de 8,2%.

În 2021, în UE au existat 324 300 de decese cauzate de boli ale sistemului respirator, echivalentul a 6,1% din totalul deceselor în rândul rezidenților.

În acest an, în România au decedat în urma bolilor sistemului respirator 23.948 de persoane, ceea ce reprezintă 7,38% din totalul deceselor înregistrate din această cauză, în Europa.

Pe primul loc în acest clasament se află Germania (57 de mii), urmată de Italia (45 de mii), Franța (36 de mii), Spania (35 de mii) și Polonia (28 de mii).

Ca și procent al deceselor în urma bolilor sistemului respirator din totalul deceselor, România se află pe locul 12 în Europa, cu 7,2%. Pe primele poziții se află Turcia (13%), Malta (10,8%), Danemarca (10,5%) și Slovacia (9,4%).

