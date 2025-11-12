Connect with us

Economie

VIDEO: Modul de numire a conducerii Romarm, reclamat de ministrul Economiei la Parchet, DNA și AMEPIP

Publicat

acum 3 ore

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că a sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP modul de numire a conducerii Romarm și membrii Consiliului de Administrație.

Acesta solicită clarificări urgente pentru asigurarea unei conduceri „igienice și transparente” în contextul mecanismului SAFE.

Radu Miruță a explicat că deciziile privind conducerea Romarm trebuie să fie investigate rapid pentru a garanta respectarea standardelor de transparență și legalitate.


„Fac un apel către conducerea AMEPIP și DNA să înțeleagă că România are nevoie ca aceste companii să funcționeze corect, mai ales în contextul mecanismului SAFE. Avem nevoie de o conducere care să ducă la bun sfârșit contractele pe care le desfășurăm împreună cu Guvernul și cu președintele României”, a declarat ministrul.

El a subliniat importanța unei conduceri „igienice” și a unui control riguros asupra modului de funcționare a companiei, pentru a proteja interesele statului și pentru a asigura buna desfășurare a contractelor strategice în domeniul apărării, potrivit Mediafax.

Radu Miruță – declarații

  • Am primit de la oameni sesizări privind modul în care s-a desemnat conducerea Romarm. În această perioadă încercăm să dezmorțim industria națională de apărare, să negociem cele mai avantajoase contracte pentru România.
  • Este extrem de important ca ceea ce negociem, acele condiții comerciale să ajungă în niște companii, respectiv Romarm cu filialele sale, să se ducă mai departe această eficiență.
  • În urma sesizărilor pe care le-am primit, am trimis Corpul de control, care a terminat activitatea de control aseară. Concluziile au fost că modul în care s-a desfășurat selecția pentru Consiliul de administrație și pentru director a fost cu încălcarea legii și nu s-a finalizat așa cum spune legea.
  • Conducerea Romarm nu a fost pusă de mine, pe perioada mea, nu a fost începută pe perioada mea. Eu am fost anunțat doar că s-a finalizat.

Raportul Corpului de control – declarații ministru

  • Ce spune raportul Corpului de control. Lucrurile au început cu o destinație destul de clară. Subordonați ai superiorilor au fost desemnați să fie în procesul de selecție pentru CA Romarm, subordonați care după aceea au considerat că șefii lor trebuie să fie superșefi și să ajungă membri în Consiliul de administrație. După ce au ajuns în Consiliul de administrație, cei din Consiliul de administrație au desemnat directorul Romarm printr-o procedură de selecție din care au făcut parte.
  • Directorul Romarm actual nu are nicio legătură cu mine. Este fostul șef de cabinet al fostului ministru Radu Oprea.
  • Raportul Corpului de control spune că acesta a depus documentele pentru a fi selectat, documente ce nu au putut fi deovedite că sunt adevărate. Cei din comisia de selecție nu au cerut verificarea acestor documente.
  • Modul de numire a conducerii Romarm și a Consiliului de Administrație a fost trimis în această dimineață la Parchet, DNA și AMEPIP (Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice).
  • Așteptarea este ca aceste lucruri să fie clarificate de DNA și AMEPIP în cel mai rapid mod cu putință. AMEPIP poate decide reluare procedurii de numire.
Ultimele articole pe alba24
  1. pilu

    miercuri, 12.11.2025 at 11:50

    Măi omule, ai ajuns la vârful puterii și ști cum se fac numirile și din rândul cui. Nu mai tulbura apele că te îndepărtează rapid ca pe o măsea stricată. Cum au pățit toți care suflă împotriva sistemului.

