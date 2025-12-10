Connect with us

Românii ar putea avea câte un cont unic online pentru toate site-urile și aplicațiile statului. PROIECT, la Senat

acum O oră

Românii ar putea avea câte un cont unic online pentru toate site-urile și aplicațiile statului, potrivit unui proiect de lege înregistrat recent la Senat. Scopul este de a oferi cetățenilor o modalitate unică și sigură de autentificare în serviciile publice digitale printr-un cont unic. Astfel, românii se vor conecta rapid la serviciile digitale, birocrația s-ar reduce, iar accesul la informații și proceduri online ar fi facilitate.

O propunere legislativă privind utilizarea obligatorie a mecanismului național de identitate digitală ROeID și standardizarea autentificării electronice în administrația publică a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere pe 8 decembrie.

„Pentru ca România să poată participa la ecosistemul digital european şi să permită utilizarea transfrontalieră a identităţii digitate, este necesar un cadru normativ intern obligatoriu, previzibil şi implementabil unitar la nivelul administraţiei publice”, se precizează în expunerea de motive a proiectului inițiat de președintele Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației din Senat, senatorul USR Ciprian Rus.

Obiectivele propunerii legislative sunt următoarele:

  • instituirea obligativităţii utilizării mecanismului naţional de identitate digitală ROeID sau a unui serviciu acreditat conform standardelor eIDAS pentru autentificarea în platformele digitate publice;
  • stabilirea standardelor tehnice unitare de autentificare electronică;
  • introducerea unui termen unic de implementare pentru toate entităţile publice;
  • recunoaşterea mijloacelor de identificare electronică notificate la nivelul Uniunii Europene;
  • menţinerea accesului alternativ la servicii publice pentru persoanele care nu utilizează identificarea electronică, în spiritul incluziunii;
  • instituirea unui regim de monitorizare, transparenţă şi sancţiuni proporționale;
  • alinierea mecanismului ROeID la cerinţele Portofelului European de Identitate Digitală.

Cont unic online pentru toate site-urile și aplicațiile statului

Potrivit proiectului, entităţile publice vor fi obligate să implementeze în platformele digitale publice mecanismul naţional de identitate digitală ROeID sau un serviciu de identificare electronică acreditat în vederea autentificării şi identificării persoanelor.

Implementarea în platformele digitale publice a mecanismului naţional de identitate digitată ROeID sau a serviciului de identificare electronică acreditat va fi obligatorie pentru asigurarea identităţii electronice unice a următoarelor categorii de persoane care utilizează serviciile electronice publice:

  • persoanele fizice;
  • persoanele juridice şi reprezentanţii acestora;
  • funcţionarii publici şi personalul contractual al entităţii publice cu atribuţii în ceea ce priveşte accesul la platformele publice de tip SSO, prin care se oferă servicii electronice publice;
  • funcţionarii publici ori personalul contractual al entităţii publice cu atribuţii în soluţionarea unei cereri, petiţii, solicitări sau altele asemenea adresate de către persoanele fizice sau persoanele juridice entităţii publice competente;

Utilizarea mecanismului naţional de identitate digitală ROeID sau a serviciului de identificare electronică acreditat va fi voluntară.

Persoanele care aleg să nu utilizeze autentificarea şi identificarea electronică, în condiţiile prevăzute de lege, nu vor fi lipsite de accesul la serviciile publice la care au dreptul prin alte mijloace legale.

De asemenea, potrivit proiectului, entitățile publice vor accepta mijloace de identificare electronică şi portofelele europene de identitate digitală notificate sau recunoscute la nivelul Uniunii Europene, fără a supune utilizatorii unor cerinţe suplimentare.

Autoritățile publice vor implementa mecanismul național de identitate digitală ROeID ca sistem de identificare și autentificare electronică sau un serviciu de identificare electronică acreditat în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Standarde tehnice de autentificare şi identificare electronică

Autentificarea şi identificarea electronică realizată prin mecanismului naţional de identitate digitală ROeID sau prin serviciul de identificare electronică acreditat se va realiza cu respectarea standardelor tehnice aprobate prin normele metodologice.

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) va publica pe site-ul propriu şi pe portalul informatic naţional roeid.ro un ghid care cuprinde documentaţia tehnică, modul de utilizare şi alte date informatice pentru a facilita implementarea mecanismului naţional de identitate digitală ROeID.

ADR va ține un registru actualizat, disponibil pe site-ul propriu, care va cuprinde următoarele informații:

  • lista entităţilor publice care au implementat mecanismului naţional de identitate digitală ROeID;
  • lista entităţilor publice aflate în curs de implementare a mecanismului naţional de identitate digitală ROeID;
  • lista entităţilor publice care nu au început implementarea mecanismului naţional de identitate digitală ROeID în termenul prevăzut;
  • menţiuni privind progresul tehnic şi statusul operaţional al mecanismului naţional de identitate digitală ROeID.

Sancțiuni pentru autoritățile publice

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, nerespectarea de către conducătorii entităţilor publice a dispoziţiilor prevăzute în proiect.

Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii aferente se va face de către ADR.

