Rușii încearcă să oprească extrădarea lui Horațiu Potra, reținut în Dubai. Dezvăluiri ale publicației The Guardian

Publicat

acum 4 secunde

Rușii încearcă să oprească extrădarea lui Horațiu Potra: Personalități ruse apropiate Kremlinului fac o ultimă încercare de a opri extrădarea din Dubai a unui mercenar româno-francez căutat în România pentru complot de lovitură de stat, dezvăluie The Guardian.

Horațiu Potra a fost arestat pe aeroportul din Dubai pe 24 septembrie, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Moscova.

Este vorba de Horațiu Potra, de fiul său, Dorian Potra, și de nepotul mercenarului, Alexandru Potra.

Anchetatorii români i-au acuzat pe cei trei de conspirație cu aliatul lui Potra, Călin Georgescu, pentru „răsturnarea ordinii constituționale”.

Eforturile de a bloca extrădarea sa sunt conduse de Igor Spivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, un grup cu legături strânse cu Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, și de Igor Kalinin, un reprezentant rus de origine moldovenească care a fugit la Moscova și recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina alături de forțele ruse., potrivit The Guardian.

„În prezent, încercăm să oprim extrădarea lui Potra”, a declarat Spivak într-un interviu telefonic luni. „Avem multă experiență și multe persoane lucrează pentru eliberarea lui”, a spus el, adăugând că a angajat un „grup de avocați foarte reputați” în Emiratele Arabe Unite, care lucrează pentru eliberarea lui Potra, și că intenționează să se deplaseze personal la Dubai.

Dezvăluirea aruncă o nouă lumină asupra legăturilor lui Potra cu Moscova, precizează Mediafax.

Potra a servit în Legiunea Străină Franceză înainte de a lucra ca gardă de corp pentru lideri, inclusiv pentru emirul Qatarului.

Ulterior, a fondat o serie de companii militare private, trimițând oameni în conflictele din Republica Centrafricană și Republica Democratică Congo.

Cariera și aspectul său fizic au fost comparate cu cele ale defunctului lord de război rus Yevgeny Prigozhin.

Este un asociat apropiat al politicianului ultranaționalist pro-rus Georgescu, mai precizează jurnaliștii de la The Guardian.

Potra a negat anterior orice legătură cu Rusia, dar s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei în România, Valery Kuzmin, în timpul unui eveniment organizat cu ocazia Zilei Naționale la ambasada Rusiei și a călătorit frecvent la Moscova, potrivit fotografiilor, rezervărilor de hotel și biletelor de avion anexate la dosarul procurorului și consultate de Guardian.

Potra se confruntă, de asemenea, cu acuzații de evaziune fiscală în România pentru veniturile obținute în Africa din activități mercenare și acuzații privind finanțarea ilegală a campaniei lui Georgescu prin furnizarea de numerar și acoperirea chiriei lunare a unei limuzine de lux pentru candidatul la președinție, potrivit mesajelor text și facturilor din dosarul procurorului.

Ministerul Justiției din România și Parchetul General nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

O sursă cu cunoștințe directe despre situație a declarat că autoritățile ruse au „dat undă verde” lui Spivak și Kalinin să intervină în efortul de a-l elibera pe Potra.

Reamintim că Horațiu Potra este subiectul unui dosar penal alături de Călin Georgescu și alte 20 de persoane.

Acuzațiile sunt de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni. Detalii, aici.

Ultimele articole pe alba24
