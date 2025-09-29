Connect with us

Horațiu Potra, fiul și nepotul său sunt arestați în Emiratele Arabe Unite. Precizări oficiale

Publicat

acum 4 secunde

Horațiu Potra, fiul și nepotul său sunt arestați în Emiratele Arabe Unite, la solicitarea României, au confirmat, luni, autoritățile acestui stat. Cei trei sunt în prezent în custodia autorităților arabe, până vor fi parcurse procedurile judiciare.

Ministerul Justiției transmite, luni, că au fost purtate discuții, prin intermediul unei videoconferințe, cu autoritățile omolog din Emiratele Arabe Unite.

„În cadrul acestor discuții, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D., aflați pe teritoriul acestui stat, persoanele în cauză fiind și în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare”, arată Ministerul Justiției. într-un comunicat de presă.

Este vorba de Horațiu Potra, de fiul său, Dorian Potra, și de nepotul mercenarului, Alexandru Potra, potrivit Mediafax.

Ministerul Justiției precizează că informații detaliate cu privire la aceste proceduri nu au putut și nu pot fi comunicate, pentru a nu aduce atingere obiectivului final, respectiv extrădarea celor trei cetățeni români.

De asemenea, în cadrul videoconferinței, s-au purtat discuții despre continuarea negocierilor pentru viitoarele tratate privind asistența judiciară internațională în materie penală și extrădarea.

Șeful mercenarilor, Horațiu Potra, fiul Dorian și nepotul Alexandru au fost arestați de joia trecută în Emirate, la cererea autorităților române, au declarat surse oficiale pentru Mediafax.

Horațiu Potra a fost dat în judecată alături de Călin Georgescu și alte 20 de persoane. Acuzațiile sunt de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni. Detalii, aici.

Ultimele articole pe alba24
