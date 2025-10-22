S-a descoperit unde era scurgerea de gaze care a provocat explozia blocului din București. Rezultatele anchetei INSEMEX (surse)

Specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă (INSEMEX) au făcut o descoperire importantă în ancheta privind explozia produsă vineri dimineața în blocul din cartierul Rahova, București. Un raport preliminar arată că sursa scurgerilor de gaze ar fi fost exteriorul blocului, nu în subsolul clădirii.

Surse Observator spun că fisura s-ar fi produs înainte de branşamentul incriminat până acum, respectiv în afara blocului. Se pare că în tunelul subteran se aflau atât conducta de gaze, cât și cablurile electrice, precum și țeava de termoficare. Legislația în vigoare interzice amplasarea unei conducte de gaze în imediata apropiere a unui cablu electric.

Există posibilitatea ca un scurtcircuit la instalația electrică să fi provocat deteriorarea țevii de gaze. Gazul s-a acumulat inițial în galeria subterană, după care a urcat prin coloana verticală a imobilului. Întrucât coloana era blocată undeva deasupra etajului 5, gazul a pătruns prin intermediul unei grile de ventilație și s-a concentrat într-un apartament. Acesta a fost locul unde s-a produs explozia.

Specialiştii INSEMEX au scos din pământ ţeava de gaze care lega blocul din Rahova de conducta principală și o vor verifica centimetru cu centimetru. Deşi oamenii spuneau că mirosul de gaz era puternic la etajele superioare, înainte de tragedie la subsol abia se putea respira.

Ipoteza anchetatorilor pare din ce în ce mai aproape de realitate în condiţiile în care locatarii audiaţi la Parchet vorbesc despre o pană de curent care a făcut pagube în trei apartamente.

În continuare, accesul în scara blocului afectată rămâne interzis, iar anchetatorii continuă să adune probe din exterior.

