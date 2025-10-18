Salina Praid: neregulile constatate de Corpul de control al premierului, după verificări. Măsuri dispuse

Salina Praid: Corpul de Control al Prim-Ministrului (CCPM) a finalizat verificările la Societatea Națională a Sării SA (SNS SA) și Administrația Națională ”Apele Române” (ANAR), a anunțat Guvernul. Acțiunea a început după inundarea Salinei Praid din luna mai 2025.

Salina Praid a fost inundată complet în urma ploilor abundente, în luna mai. Acestea au dus la creșterea debitului pârâului Corund și la compromiterea lucrărilor de protecție împotriva infiltrațiilor.

Salina Praid: Concluziile raportului – Corpul de control al premierului

Potrivit concluziilor stabilite în urma verificărilor, riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei și de afectare a zăcământului a fost subevaluat. De asemenea, acesta a fost calificat constant de reprezentanții SNS SA ca nefiind un pericol iminent.

În consecință, planificarea măsurilor tehnice și organizatorice de protecție a zăcământului nu au reflectat o strategie a titularului licenței de exploatare pentru protejarea zăcămintelor de sare, a spațiilor subterane exploatate și a echipamentelor utilizate, potrivit raportului.

Măsurile implementate nu au urmărit eliminarea riscului de inundare. Au fost constituite, în principal, din lucrări de întreținere cu efecte de scurtă durată sau de intervenție în regim de urgență în cazul unor avarii, fără ca acestea să cuprindă și lucrări de amenajare (din categoria lucrărilor de investiții) pentru asigurarea protecției pe termen lung a salinei.

De asemenea, avizarea programelor anuale de exploatare la nivelul Sucursalei Salina Praid a fost caracterizată de formalism, cu atât mai mult cu cât măsurile tehnice prezentate de SNS SA în respectivele programe nu s-au putut raporta la un cadru normativ tehnic de referință.

Lipsa normelor tehnice de referință a avut ca rezultat ineficacitatea instrumentului de coerciție instituit prin lege, prin care ar fi fost posibilă sancțiunea inacțiunii sau măsurilor contrare normelor în ceea ce privește protecția zăcământului la nivelul SNS SA, mai transmite Guvernul.

Salina Praid: date din raport

Potrivit sintezei raportului, ”din informațiile existente în evidențele entităților verificate, a rezultat faptul că, inundarea spațiilor subterane ale Salinei Praid a avut un caracter previzibil. Cu toate acestea, riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei și de afectare a zăcământului a fost subevaluat și calificat constant de reprezentanții SNS SA ca nefiind un pericol iminent”.

Alte concluzii din raportul corpului de control:

SNS SA a dispus de sursa de finanțare a investițiilor și a avut aprobate cheltuieli de investiții semnificativ peste valoarea investițiilor pe care le-a realizat.

Începând cu anul 2006, în conformitate cu Planul de încetare a activității la Salina Praid – minele vechi, elaborat de SNS SA și refăcut în 2014, trebuia efectuată impermeabilizarea zonei minelor vechi. Obiectivul era reducerea volumului de apă infiltrată în subteran, prin execuția unor lucrări de hidroizolare a zonei și de reducere a volumului apei infiltrate. Lucrările nu au fost executate până la inundarea spațiilor subterane ale Salinei Praid.

Lucrări hidrotehnice realizate de SNS SA în perioada 2012-2016, care au vizat protecția zăcământului, nu au fost recepționate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Inițierea și execuția lucrărilor au fost efectuate fără o notificare și fără o solicitare de asistență tehnică din partea SGA Mureș.

La nivelul SNS SA nu au fost luate în considerare recomandările formulate în cuprinsul unei expertize tehnice realizate ca urmare a unor evenimente înregistrate în anul 2022.

Salina Praid: recomandările Corpului de control pentru Ministerul Economiei

Recomandările privind implementarea măsurilor la nivelul unor entități publice, formulate în urma celor constatate, sunt, în rezumat, următoarele:

Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului i s-a recomandat:

să analizeze exercitarea dreptului de revocare cu justă cauză a administratorilor SNS SA, prin raportare la unele dintre obligațiile prevăzute în contractele de mandat și în lege

să inițieze demersurile de atragere a răspunderii civile a membrilor consiliului în raport cu obligațiile încălcate, precum și a persoanelor responsabile care ar fi trebuit, ar fi putut să prevadă și să evite producerea prejudiciilor aduse societății, în contextual prejudiciului cauzat de inundarea spațiilor subterane ale exploatării

să inițieze demersurile de reevaluare și completare a legislației ce reglementează desfășurarea activităților miniere în România în ceea ce privește atribuțiile și responsabilitățile de urmărire a îndeplinirii obligațiilor rezultate din planurile de încetare a activității minei.

Salina Praid: recomandările Corpului de control pentru Ministerul Mediului

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor i s-a recomandat:

să reevalueze și să completeze legislația ce reglementează activitatea de gospodărire și management al apelor, inclusiv cel de reglementare a atribuțiilor și activității Administrației Naționale «Apele Române», în scopul explicitării sintagmei utilizate în lege, de „acțiune distructivă a apelor”; normele legale să includă în mod explicit dispoziții privind modalitatea de colaborare a ANAR cu celelalte autorități publice centrale și locale pentru îndeplinirea atribuțiilor de elaborare a planului de amenajare a bazinului hidrografic

să analizeze măsura în care la nivelul ANAR a fost urmărit unul dintre obiectivele prevăzute în Legea apelor, respectiv „protecția și apărarea împotriva acțiunii distructive a apelor” și în urma acestei analize să dispună măsuri de atragere a răspunderii sau de sancționare administrativă, după caz

să reevalueze schemele directoare existente, a metodologiei și instrucțiunilor tehnice pe baza cărora aceste scheme au fost elaborate, astfel încât măsurilor de protecție împotriva unor acțiuni ale apelor de natura celor ce au afectat exploatarea minieră de la Praid să li se acorde prioritatea cuvenită.

Salina Praid: recomandările Corpului de control pentru ANRMPSC

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSC) i s-a recomandat:

să întocmească și să publice instrucțiunile tehnice a căror adoptare a fost prevăzută de lege în sarcina sa, în special să completeze cadrul normativ cu instrucțiunile tehnice privind protecția zăcămintelor

să evalueze modalitatea prin care reprezentanții instituției au avizat programele anuale de exploatare a SNS SA (în situația Sucursalei Salina Praid) și modul prin care s-a urmărit executarea măsurilor programate și întreprinse pentru protecția zăcământului de sare împotriva infiltrațiilor de apă

să efectueze demersurile în vederea punerii în aplicare a prevederilor referitoare la utilizarea golurilor miniere și taxarea activităților desfășurate în cadrul acestora.

