Eveniment

Salvatorii ISU Alba, zeci de misiuni în ultimele 24 de ore. Cele mai multe au fost urgențe medicale

Publicat

acum 4 secunde

Salvatorii ​ISU Alba au participat la zeci de misiuni în ultimele 24 de ore. Dintre acestea, cele mai multe cazuri au fost medicale, dar și cauzate de condițiile meteo de ninsoare și ger.

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Unirea" al județului Alba au intervenit în 63 de situații de urgență și au acționat împreună cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență (SVSU) pentru gestionarea efectelor fenomenelor hidro-meteorologice.

CITEȘTE ȘI Vremea până în 9 februarie: cât ține gerul și perioadele cu ninsori. Prognoza meteo pe patru săptămâni

​Intervențiile s-au desfășurat sub incidența avertizării de Cod Galben (ninsori, vânt și ger), prioritățile fiind siguranța cetățenilor și menținerea funcționalității infrastructurii critice.

Ce misiuni au avut pompierii în ultimele 24 de ore

Eforturile salvatorilor s-au concentrat pe următoarele tipuri de intervenții:

  • 6 situații de urgență cauzate direct de căderile de zăpadă (degajare arbori, deblocare infrastructură);
  • 28 de urgențe medicale (SMURD);
  • Stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească;
  • 4 alte situații de urgență;

De asemenea, pompierii militari au executat 25 de misiuni de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost.

Totodată, potrivit ISU Alba, echipajele serviciilor voluntare au acționat în 13 situații pentru degajarea arborilor căzuți pe drumurile înzăpezite și restabilirea circulației rutiere.

​Situația alimentării cu energie electrică

Conform informațiilor transmise de către DEER - Sucursala Alba, la momentul actual, la nivelul județului Alba nu mai există utilizatori nealimentați cu energie electrică.

​Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie, 24 de ore din 24, personalul fiind pregătit să intervină operativ pentru salvarea vieților și protejarea bunurilor cetățenilor.

Recomandăm populației să urmărească în continuare avertizările meteorologice oficiale și să apeleze numărul unic 112 pentru orice situație care pune în pericol viața sau integritatea persoanelor.

