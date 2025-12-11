Connect with us

SÂMBĂTĂ: Concert de colinde cântate de elevi din Alba Iulia, la Catedrala Încoronării din municipiu

Albaiulienii sunt invitați sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 19:00, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia, la o seară de colinde cântate cu suflet de Corul „Codex Apulum”, Corul „Apulum” și elevii clasei a VI-a de la Seminarului Teologic Sfântul Simion Ștefan din municipiu, alături de dirijorul pr. prof. Nicolae Topîrcean. 

În luna decembrie, inimile noastre caută altfel de lumină. Nu pe cea care strălucește în oraș, ci pe aceea care se aprinde în oameni atunci când cântă, când se roagă și când sunt împreună.

Va fi un moment simplu, dar adânc. Un moment pentru cei care simt. Pentru cei care știu să mulțumească. Pentru oameni de decembrie”, au transmis organizatorii evenimentului.

