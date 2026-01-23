Sâmbătă: Hora Unirii interpretată de fanfară, de Ziua Unirii Principatelor Române, la Alba Iulia. Programul activităților

Ziua Unirii Principatelor Române - Mica Unire este sărbătorită sâmbătă, 24 ianuarie, printr-o serie de activități organizate pe Esplanada Sălii Unirii și Statuia Ecvestră Mihai Viteazul din Alba Iulia.

Activitățile vor începe sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 10:00, cu prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă și intonarea Imnului Național al României.

Ziua Unirii Principatelor Române. Programul activităţilor

09.50 - 10.00 Primirea invitaților;

10.00 - 10.03 Prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă;

10.03 - 10.07 Intonarea Imnului Național al României;

10.07 - 10.15 Slujbă religioasă în amintirea făuritorilor Unirii din 1859;

10.15 - 10.20 Alocuțiune privind semnificația zilei;

10.20 - 10.30 Moment artistic susținut de către elevii Colegiului Național Militar "Mihai Viteazul"

10.30 - 10.35 Hora Unirii interpretată de fanfara Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia.

La eveniment vor participa, printre alții, reprezentanți ai Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăriei municipiului Alba Iulia, membrii Parlamentului României și Parlamentului European din județul Alba, reprezentanți ai Arhiepiscopiei Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano - Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase, unităților militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcției Regionale de Informații ”Transilvania Sud” Sibiu, Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Alba, Cercului Militar Alba Iulia, Universității ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, asociațiilor veteranilor și cadrelor militare în rezervă și în retragere.

