Connect with us

Eveniment

Sâmbătă: Hora Unirii interpretată de fanfară, de Ziua Unirii Principatelor Române, la Alba Iulia. Programul activităților

Publicat

acum 15 secunde

Ziua Unirii Principatelor Române - Mica Unire este sărbătorită sâmbătă, 24 ianuarie, printr-o serie de activități organizate pe Esplanada Sălii Unirii și Statuia Ecvestră Mihai Viteazul din Alba Iulia.

Activitățile vor începe sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 10:00, cu prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă și intonarea Imnului Național al României.

Vezi și Activități la Aiud, de Mica Unire

Ziua Unirii Principatelor Române. Programul activităţilor

  • 09.50 - 10.00  Primirea invitaților;
  • 10.00 - 10.03  Prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă;
  • 10.03 - 10.07  Intonarea Imnului Național al României;
  • 10.07 - 10.15  Slujbă religioasă în amintirea făuritorilor Unirii din 1859;
  • 10.15 - 10.20  Alocuțiune privind semnificația zilei;
  • 10.20 - 10.30 Moment artistic susținut de către elevii Colegiului Național Militar "Mihai Viteazul"
  • 10.30 - 10.35 Hora Unirii interpretată de fanfara Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia.

La eveniment vor participa, printre alții, reprezentanți ai Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăriei municipiului Alba Iulia, membrii Parlamentului României și Parlamentului European din județul Alba, reprezentanți ai Arhiepiscopiei Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano - Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase, unităților militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcției Regionale de Informații ”Transilvania Sud” Sibiu, Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Alba, Cercului Militar Alba Iulia, Universității ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, asociațiilor veteranilor și cadrelor militare în rezervă și în retragere.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 15 secunde

Sâmbătă: Hora Unirii interpretată de fanfară, de Ziua Unirii Principatelor Române, la Alba Iulia. Programul activităților
Economieacum 21 de minute

Proiect de lege: Etichete digitale prin coduri QR pentru produsele cosmetice
vremea prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum O oră

Vremea până în 23 februarie. Temperaturi în creștere, câteva zile cu ploi sau ninsori. Prognoza meteo pe patru săptămâni
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Măsuri în administrația publică: se suspendă detașările de funcționari, condiții pentru cumulul pensiei speciale cu salariul
Administrațieacum o zi

Primăria Alba Iulia vrea să construiască locuințe sociale individuale în cartierul Gheorghe Șincai. Cum vor fi amenajate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 21 de minute

Proiect de lege: Etichete digitale prin coduri QR pentru produsele cosmetice
Iohannis
Economieacum 20 de ore

Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, scapă de sechestru pe bunuri. Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea ANAF
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Cum explică fostul adjunct al Jandarmeriei Alba, Cosmin Jurcoveț, intrarea în partidul extremist AUR. Ce spune despre Simion
Evenimentacum 2 zile

Fostul prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la nici o lună de la pensionare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 2 zile

Campioana Volei Alba Blaj întâlnește CSM Constanța pentru intrarea în semifinalele Cupei României
Evenimentacum 6 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

Premiile Oscar 2026: Nominalizările pentru cea de-a 98-a ediție. Filmul care conduce detașat clasamentul
Evenimentacum 4 ore

23 ianuarie: Ziua Internațională a Scrisului de Mână, forma de exprimare care a modelat civilizația umană și dat formă gândurilor
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 2 săptămâni

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 13 ore

Rezidențiat 2026: Anunțul ministrului Sănătății despre modelul de concurs și bibliografie. Ce trebuie să știe candidații
Evenimentacum 14 ore

Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate, în consultare publică. Ministrul Rogobete: Scoatem pixul și hârtiile din spitale
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 24 de ore

Albert Barbu, elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, locul III la concursul HackTheArt, secțiunea securitate cibernetică
Educațieacum 2 zile

Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară. HARTA
Mai mult din Educatie