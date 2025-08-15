Scandal în MAI: Sute de foști pompieri și polițiști ar putea rămâne fără pensii, după ce s-ar fi pensionat anticipat în mod ilegal

Scandal în MAI: Sute de foști pompieri și polițiști ar putea rămâne fără pensii. Aproape 800 de foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI), care au ieșit anticipat la pensie în perioada 2020-2024, au fost dați în judecată de casa de pensii a instituției.

Aceștia și-ar fi cumpărat vechimea în muncă sau au obținut acte medicale prin care erau declarați inapți, beneficiind astfel de pensionări anticipate. Cei mai mulţi dintre ei sunt din rândul pompierilor, scrie Antena3.

Potrivit sursei citate, ar fi vorba despre o lege din 2020 care permitea cumpărarea de vechime a muncii. Aceasta a fost folosită de aproape 800 de foști angajați din MAI, angajați din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și de polițiști din diverse structuri pentru a cumpăra vechimea în muncă și a se pensiona anticipat.

Problema a apărut când unii șefii din Ministerul Afacerilor Interne au constatat că legea fusese interpretată eronat. Potrivit acestora, prevederile legale se refereau în special la angajații care atinseseră deja vârsta de pensionare, nu la cei care doreau să se retragă anticipat din activitate.

Pe de altă parte, sindicaliștii din Poliție susține că legea a fost interpretată corect.

Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne și-a asumat responsabilitatea de a clarifica situația prin întocmirea unui raport detaliat. Acest document a fost transmis Casei de Pensii a MAI, care a inițiat deja, începând cu luna iulie, mai multe procese în instanță.

Magistrații vor trebui să analizeze cu atenție fiecare caz în parte, evaluând circumstanțele în care s-au luat deciziile de pensionare și să determine dacă acestea au fost luate în conformitate cu legislația în vigoare la acea dată.

