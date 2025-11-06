Scandal într-o locuință din Cugir: Bărbat de 59 de ani, reținut după ce l-a lovit pe un tânăr

Un bărbat de 59 de ani din Cugir a fost reținut de polițiști după ce a lovit, băut fiind, un tânăr de 25 de ani.

Potrivit IPJ Alba, joi, 6 noiembrie, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 59 de ani, din orașul Cugir. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 5 spre 6 noiembrie 2025, în timp ce se afla la domiciliu său, bărbatul, în vârstă de 59 de ani, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi lovit cu un corp dur, în zona umărului, pe un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din orașul Cugir.

I-a provocat leziuni corporale, iar tânărul a primit îngrijiri medicale la Spitalul Orășenesc Cugir.

În cazul bărbatului de 59 de ani, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

foto: arhivă, rol ilustrativ

