Eveniment
Scene de violență, în parcarea unui centru comercial din Alba Iulia. Bărbat REȚINUT de polițiști, după ce a agresat un cetățean
Un bărbat de 47 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce l-a lovit pe un alt bărbat, în parcarea unui centru comercial din municipiu, în urma unor discuții purtate în contradictoriu.
Potrivit IPJ Alba, la data de 16 ianuarie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru lovire sau alte violențe.
Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 16 ianuarie 2026, bărbatul de 47 de ani, în timp ce se afla în parcarea unui centru comercial de pe raza municipiului Alba Iulia, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din Alba Iulia, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
1 Comentariu
Lasă un comentariu
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.
Titi
sâmbătă, 17.01.2026 at 12:35
k1, la munca, zapada mai este de curatat !