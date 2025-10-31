Connect with us

Vremea în luna noiembrie și de 1 Decembrie. Când scad temperaturile, zilele cu ploi și ninsori. Prognoza meteo pe patru săptămâni

Vremea în luna noiembrie. În primele zile din ultima lună de toamnă, temperaturile vor fi mai ridicate decât de obicei. Maximele vor fi de 15-18 grade.

Temperaturi peste 10 grade vor fi și în a doua săptămână. Însă după 17 noiembrie temperaturile scad brusc și vor fi câteva zile cu ploi și ninsori.

La munte, perioade cu ploi și ninsori vor fi și mai devreme, din 11 noiembrie.

În a doua decadă a lunii noiembrie vor fi minime negative și maxime de 3-9 grade, la altitudini mici. Este posibil să ningă și în 30 noiembrie.

Pentru 1 Decembrie, deocamdată, meteorologii prognozează minime de -2…-3 grade, maxime de 5-9 grade și cer parțial acoperit de nori.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 1 decembrie.

Vremea în săptămâna 3-9 noiembrie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest se situa în jurul celui normal pentru această perioadă.

Vremea în săptămâna 10-16 noiembrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Vremea în săptămâna 17-23 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în zonele montane.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Vremea în săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

