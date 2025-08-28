Se dublează prețul rovinietei, de la 1 septembrie. Care vor fi noile tarife, în funcție de perioadă. Proiect în dezbatere

Se dublează prețul rovinietei, iar noile tarife se regăsesc în proiectul aflat în dezbatere publică.

Prețul rovinetei pe care-l plătesc șoferii pentru circulația pe drumurile publice va ajunge aproape dublu față de cât este în prezent, iar taxele de trecere a podurilor peste Dunăre de la Fetești și Giurgeni vor crește cu 50%.

Teoretic, acest lucru se va întâmpla de la 1 septembrie, potrivit unui proiect de ordonanță aflat în dezbatere publică.

Odată adoptat, în proxima ședință de Guvern, noile tarife vor intra în vigoare după publicarea lor în Monitorul Oficial.

Iată noile prețuri ale rovinietei, strict la Categoria A – Autoturisme:

Valabilitate 1 zi: 3,5 euro (acum 2,5 euro)

Valabilitate 10 zile: 6 euro (acum 3,3 euro)

Valabilitate 30 zile: 9,5 euro (acum 5,3 euro)

Valabilitate 60 zile: 15 euro

Valabilitate 12 luni: 50 euro (acum 28 euro)

Noile taxe de pod sunt mai mari decât cele actuale: taxa pentru autoturisme va crește de la 13 lei la 19 lei pentru podurile Fetești-Cernavodă și de la 11 lei la 16 lei pentru podul Giurgeni-Vadu Oii.

Tarifele pentru podul Giurgiu-Ruse nu vor fi modificate.

