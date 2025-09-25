Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru joi, 25 septembrie 2025, ora 12.00, la Palatul Cotroceni.

Se va discuta despre stabilirea obiectivelor ce necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord. De asemenea, sunt vizate cerințele tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție.

Tot pe ordinea de zi este stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național. Se va stabili procedura de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național.

De asemenea, în cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.

Ce s-a decis la ședința CSAT din 30 iunie

Actualul președinte Nicușor Dan a mai convocat CSAT la 30 iunie 2025. Prima temă dezbătută s-a referit la impactul evaziunii fiscale asupra securității economice a României, potrivit Agerpres.

Membrii Consiliului au subliniat că evaziunea fiscală rămâne o vulnerabilitate majoră, care afectează bugetul de stat, slăbește capacitatea instituțiilor de a furniza servicii publice de calitate și creează inechitate între contribuabili. În acest sens, membrii Consiliului au convenit că sunt imperative câteva direcții imediate: intensificarea controalelor, digitalizarea accelerată a sistemului fiscal și utilizarea tuturor instrumentelor legale pentru a recupera prejudiciile aduse statului român.

Tot la ședința din 30 iunie, membrii Consiliului au analizat și au aprobat forțele armate ale României care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2026.

Membrii CSAT au reafirmat, de asemenea, că țara noastră susține eforturile Statelor Unite ale Americii pentru încetarea conflictului armat din Ucraina și condamnă lipsa voinței politice din partea Moscovei în direcția păcii și refuzul acesteia pentru un armistițiu complet, imediat și necondiționat.

Dată fiind importanța unui viitor aranjament de pace în Ucraina, în cadrul reuniunii Consiliului s-a discutat și contribuția României la discuțiile privind obținerea unei păci juste, cuprinzătoare și durabile. În acest sens, membrii CSAT au menționat că negocierile nu pot avea loc fără Ucraina și UE, iar o pace stabilă trebuie să excludă ferm orice încercare rusă de redivizare a Europei în sfere de influență.

Alte decizii în CSAT

Anterioara ședință a CSAT a avut loc la 30 aprilie 2025 și a fost convocată de președintele interimar, Ilie Bolojan. La finalul ședinței, președintele interimar a declarat că s-a aprobat un proiect privind creșterea capacității de apărare a României, etapizat, până în anul 2030.

”Al doilea element legat de creșterea capacității de apărare este accesarea creditului pus la dispoziție de către Comisia Europeană pentru țările Uniunii Europene, în vederea dotării suplimentare pe apărare. În acest sens, s-a format un grup de lucru care va fi condus de Cancelaria Prim-Ministrului și susținut de reprezentanții Ministerelor Apărării și Economiei, care va pregăti aplicația României pentru accesarea acestui credit. Este un credit avantajos, care va avea o durată de rambursare de peste 40 de ani și o perioadă de grație de 10 ani de zile, și, în felul acesta, România își poate îmbunătăți capabilitățile militare în anii următori fără să fim în situația în care să punem o presiune mare pe bugetul național”, a afirmat Ilie Bolojan.

Legea Apărării Naționale

Un alt proiect de pe ordinea de zi a CSAT din 30 aprilie a fost, conform președintelui interimar, Legea Apărării Naționale a României.

”Două dintre legi au fost deja votate de Parlament, au fost contestate la Curtea Constituțională, dar contestația a fost respinsă, și în cursul lunii mai vor fi promulgate. Avizarea acestei legi permite introducerea ei în procedura parlamentară și sper ca până la finalul lunii mai și această lege să fie aprobată de către Parlamentul României.

Cea de-a patra lege este în fază de analiză la Guvern și la finalul lunii mai și aceasta ar urma să intre în avizare la CSAT și apoi în procedura parlamentară, sperând că în luna iunie toate cele patru legi vor fi promulgate”, a mai spus atunci președintele interimar, Ilie Bolojan.

Alte proiecte importante ale reuniunii din 30 aprilie au fost legate de: un acord de principiu pentru ca finalizarea lucrărilor la hidrocentralele din România să fie considerat un proiect de siguranță națională; actualizarea planului național privind mobilitatea militară.

Legea privind controlul utilizării spațiului aerian

La 19 mai 2025, președintele interimar, Ilie Bolojan, a promulgat legea privind controlul utilizării spațiului aerian, ce are ca obiect de reglementare o serie de măsuri pentru controlul utilizării spațiului aerian național, stabilind autoritățile și instituțiile care au competențe în luarea măsurilor de prevenire și contracarare a utilizării spațiului aerian național de către aeronave, sisteme de aeronave fără pilot la bord și alte vehicule aeriene.

Tot la 19 mai 2025, președintele interimar, Ilie Bolojan, a promulgat legea care reglementează desfășurarea pe timp de pace a misiunilor și operațiilor militare pe teritoriul statului român atunci când nu este instituită starea de urgență, de asediu, de mobilizare ori de război. Potrivit actului normativ, structurile desemnate din Armata României, în funcție de necesitățile operaționale, vor putea fi transferate, pentru perioade determinate de timp, sub diferite grade de autoritate, în relația cu comandantul forțelor armate străine care conduce o operație militară pe teritoriul statului român.

CSAT, autoritatea ce se ocupă cu coordonarea privind apărarea țării și siguranța națională

Consiliul Suprem de Apărare a Țării este, conform Constituției, o autoritate administrativă autonomă, sub controlul Parlamentului, care se ocupă cu organizarea și coordonarea unitară a activităților care privesc apărarea țării și siguranța națională.

Președintele țării îndeplinește funcția de președinte al CSAT, în timp ce prim-ministrul este vicepreședinte al Consiliului. Membrii CSAT sunt: ministrul Apărării Naționale, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Afacerilor Externe, ministrul Justiției, ministrul Economiei, ministrul Finanțelor Publice, directorul Serviciului Român de Informații, directorul Serviciului de Informații Externe, șeful Statului Major al Apărării și consilierul prezidențial pentru securitate națională.

