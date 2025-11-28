Șefii AMEPIP au fost desemnați de premierul Bolojan. Cine va conduce super-agenția în următorii 4 ani

Premierul Ilie Bolojan a desemnat noua conducere a Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) pentru un mandat de patru ani.

După câştigarea concursului de selecţie, în funcţia de preşedinte a fost numită Anişoara Ulceluşe, care a lucrat anterior la Comisia Europeană, iar pentru posturile de vicepreşedinţi Oana Mihaela Petrescu, fost director general la compania Blue-Air şi Nicolae Bogdan Codruţ Stănescu, fost consultant la Cancelaria BNR.

Noua conducere a Agenţiei care monitorizează activitatea companiilor de stat a fost instalată cu o zi înainte de termenul limită pentru ca România să poate primi peste 300 de milioane euro pentru îndeplinirea acestui jalon din PNRR.

Super-agenția AMEPIP urmează să controleze toate companiile de stat din România.

Selecția conducerii instituției trebuie să fie complet finalizată până pe 28 noiembrie, pentru ca România să poată primi 330 de milioane de euro din PNRR.

