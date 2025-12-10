Semnarea actului de naștere al programului ”Capitala Tineretului din România 2026” la Alba Iulia

Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat miercuri că la Palatul Principilor Transilvaniei din oraș a avut loc ”semnarea actului de naștere al programului ”Capitala Tineretului din România 2026”.

”Nu a fost doar o festivitate simbolică, ci a marcat instituționalizarea unui mecanism de co-management în care tinerii nu mai sunt tratați ca spectatori ai vieții comunitare, ci ca parteneri egali la masa deciziilor publice.

Într-o Românie în care migrația tinerilor spre marile centre universitare sau spre vest rămâne o provocare critică, Alba Iulia alege un model administrativ curajos și necesar.

În ultimii zece ani, statisticile arată că peste 8% dintre tinerii din zona municipiului au părăsit orașul, în căutarea unor oportunități mai atractive.

Prin viziunea anului 2026, ne-am propus să inversăm această direcție, construind pentru tineri atât rădăcini, cât și aripi: motive reale de a rămâne, de a reveni, de a crea și de a inova acasă” a precizat primarul.

El a mai explicat că ”evenimentul de astăzi încununează un amplu proces de pregătire, derulat în trei etape strategice esențiale: consultare, cristalizare și validare, marcând trecerea de la simple intenții la o strategie coerentă și susținută”.

Precizările primarului Pleșa:

”Consultare: Am pornit de la nevoi reale, nu presupuse. Peste 300 de tineri au fost implicați în sesiuni de co-design, hackatoane, ateliere și laboratoare de idei, conturând viziunea comună asupra rolului Alba Iuliei în 2026.

Mobilizare de expertiză: Alături de ei, peste 80 de lucrători de tineret și experți naționali au contribuit la arhitectura programului, asigurând o abordare profesionistă, scalabilă și sustenabilă.

Unirea forțelor: Faza de „cristalizare” a adus o premieră locală – constituirea unei Coaliții unice a organizațiilor neguvernamentale, unite printr-un Memorandum comun, care permite un front unit al ecosistemului civic local.

Semnarea acordului de astăzi activează și Grupul de Guvernanță Locală, un organism mixt, format din Coaliția Alba Iulia 2026 și Municipiul Alba Iulia, care va monitoriza implementarea programului și va garanta transparența, continuitatea și coerența tuturor proceselor dedicate tinerilor.

Prin acest pas, Alba Iulia transmite un mesaj clar: viitorul orașului se construiește împreună cu tinerii, nu în absența lor.

Anul 2026 nu va fi doar o etichetă câștigată, ci începutul unei noi paradigme administrative în care tinerii sunt recunoscuți ca parteneri de dezvoltare, iar orașul devine un spațiu care îi ascultă, îi susține și îi motivează să își creeze propriul viitor aici, acasă”.

