Serviciile secrete rusești au vrut să distrugă sediul din România al unei companii. SRI a dejucat operațiunea

acum 2 ore

Serviciul Român de Informații (SRI) anunță că a dejucat, în cooperare cu parteneri naționali și internaționali, o nouă operațiune de sabotaj instrumentată de Rusia în România.

Serviciul Român de Informații, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, informează că a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni. Aceștia se aflau sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, potrivit sursei citate.

Scopul era distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei Nova Post din municipiul București.

Operațiunea

În intervalul 14-15 octombrie 2025, SRI a identificat și monitorizat doi cetățeni ucraineni care au accesat teritoriul național dinspre Polonia spre București. Aceștia au depus la sediul Nova Post din București două colete care conțineau dispozitive incendiare cu inițiere de la distanță. Dispozitivele erau confecționate artizanal, disimulate în căști audio și piese auto, respectiv componente de monitorizare a locației prin GPS.

”Angrenarea echipelor proprii și a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare, dezamorsarea acestora și prevenirea inițierii intenționate sau accidentale a dispozitivelor.

În prezent, organele judiciare, împreună cu structurile polițienești și cele cu atribuții în domeniul securității naționale din țara noastră, derulează investigații, inclusiv în format partenerial, privind acțiunile celor doi cetățeni ucraineni.

Expertiza preliminară relevă un modus operandi complex: utilizarea de substanțe incendiare (termit și nitrat de bariu), disimularea acestora cu posibilitatea inițierii lor de la distanță, respectiv adoptarea de către cei doi cetățeni ucraineni a unor măsuri de autoprotecție specifice serviciilor de informații.

Datele obținute confirmă afilierea celor doi cetățeni ucraineni la o rețea extinsă de sabotori vizând țări europene, controlată de serviciile secrete ruse.

Acțiunile acestora se încadrează în același tipar operațional care vizează infrastructura extinsă a companiei Nova Post – cea mai mare companie privată de curierat ucraineană”, informează SRI, potrivit Mediafax.

Complot rus privind trimiterea de colete explozive

Reuters anunța, mai devreme, că Polonia și România au dejucat un complot rus privind trimiterea de colete explozive.

Polonia și România au reținut opt persoane suspectate de planificarea unor acte de sabotaj în numele Rusiei, au declarat marți autoritățile din Varșovia, trei arestări fiind legate de un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către Ucraina.

Oficialii europeni au acuzat anterior Rusia pentru detonarea unor colete transportate de DHL și DPD în Europa în 2024, în ceea ce serviciile de securitate au declarat că a fost parte a unui test pentru un complot rus de a declanșa explozii pe zborurile de marfă către Statele Unite. Rusia a negat existența unor astfel de planuri.

Rută pentru explozibili

Polonia afirmă că a fost ținta unor tactici precum incendii provocate și atacuri cibernetice într-un „război hibrid” purtat de Rusia pentru a destabiliza națiunile care susțin Kievul în războiul rus din Ucraina. Moscova a negat aceste acuzații.

„Informațiile preliminare indică faptul că au creat un fel de rută pentru a trimite explozibili prin Polonia și România către Ucraina”, a declarat Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al coordonatorului serviciilor speciale.

„Unul dintre ei, un ucrainean în vârstă de 21 de ani, a fost reținut aici, în Polonia, lângă Varșovia. Colegii săi, care călătoreau spre România, au fost reținuți de serviciile speciale românești la București”.

Procuratura Națională Poloneză a declarat că transporturile de colete au fost interceptate de România înainte de a provoca vreun prejudiciu.

Transporturile ar fi trebuit să ia foc sau să explodeze în mod spontan în timpul transportului, iar scopul acțiunilor planificate era de a intimida populația și de a destabiliza țările Uniunii Europene care susțin Ucraina.

Dobrzynski a mai spus că, în ultimele luni, Agenția de Securitate Internă a reținut un total de 55 de persoane care au acționat în detrimentul Poloniei și în numele serviciilor secrete ruse.

  1. pilu

    marți, 21.10.2025 at 13:32

    No, să mai spuneți că servicile nu își fac datoria. Adică au preluat din munca celor din Polonia. Nimic aport propriu. Se sabotează ucrainienii între ei. Că concluzile sunt altele îi privesc pe fiecare cum judecă.

