SFÂNTUL VASILE: Superstiții și obiceiuri din prima zi a anului 2022. Peste 500.000 de români își sărbătoresc onomastica

La mulţi ani 2022! Mesaje amuzante de Anul Nou 2022 Idei de felicitări pentru prieteni, familie şi cunoscuţi. SMS deosebite în noaptea dintre ani. Românul s-a născut poet și dacă tot are astfel de talente ascunse, pe lângă tradiționalele urături de Anul Nou, este musai să se popularizeze și o serie de urături haioase de Anul Nou.

Noul an 2022 vine cu speranţe, aşteptări şi planuri pentru o viaţă mai bună şi clipe fericite alături de cei dragi. Cu această ocazie, majoritatea dintre noi transmitem gânduri frumoase celor dragi.

Vă prezentăm câteva idei de mesaje amuzante, felicitări comice mai deosebite, pentru cei care vor să aducă un zâmbet pe chipurile destinatarilor.

Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!

Aho, aho, prieten bun, care stai pe sait acum, i-a opreşte-te din scris şi ascultă ce-am de zis. N-am venit să te stresez, am intrat să îţi urez: La Mulţi Ani şi fericire, casa plină de iubire, punga plină de mulţi bani, să trăieşti la mulţi ani Căţeluş cu părul creţ / Să ai jeep-ul în coteţ /Cu tracțiune 4×4/ Știri din alba24/ Să ai vilă cu piscină / Pe Antonia ca vecină / Carla s Dreams să-ți cânte seara și Andre Rieu cu vioara, Să ai un cufăr cu bani / La anul şi la mulţi ani!

Vine anul nou la tine/ Și te umple de mai bine/ Sa îți fie casa plină/ Tot plin să îți fie barul/ La fel și buzunarul/ Să-ntorci banii cu lopata? Diamante cu găleata…/ la anu la Revelion / Să bei Don Perignon.

Previziuni meteo de REVELION 2022: ploaie de pupici şi îmbrăţişări… te sfătuim să închizi umbrela şi să deschizi inima. Un An Nou Fericit!” Noul an să vă aducă belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani! Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!

Vă doresc de 2022 ori câte 12 luni de succes, 52 de săptămâni de realizari, 365 de zile reuşite, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute inspirate. La Mulţi Ani!

Aho Aho, e Anul nou,

Şi găina-i fără ou,

Şi cucoşu’ fără guşă,

Dă-mi şi mie un leu mătuşă!

La Mulţi Ani, 2022!

Bate-n uşă. Bate-n geam. Cine este, noul an

Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!

Fie-vă verde dolarul,

Şi de whisky plin paharul,

Şi încă unul cu vin,

Pentr-un 2022 plin!”

1000, ba chiar 2022 urari de bine! Un An Nou fericit!

Viata mea ar fi goala fara tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!

In seara dintre ani te invit sub o crenguta de vasc sa ne punem aceeasi dorinta si sa o facem sa se implineasca in anul ce va urma. Accepti invitatia?

În contul tau 2022, la Banca “Viata” am depus 365 de zile de fericire, sanatate, dragoste si bucurii. La multi ani!

Un 2021 în care sa ai tot ce nu poti cumpara cu bani

”Foaie verde maghiran,

A mai trecut încă-un an.

Și pentru cel care vine

Zi de zi să-ți fie bine

Gina Pistol să-ți gătească,

Antonia să îți citească

Beyonce să-ți cânte la masă

Kim Kardashian, ordine-n casă,

Un Lamborgini să ai

Și o vilă în Dubai”

”Anul Nou să-ți fie plin

Cu butoaie-ntregi de vin

Maibach-ul să-ți stea la scară

Cu șofer și secretară

Vacanțe numa-n Seichelles

Și carieră de succes

Să ai valize cu bani

Zgârie nori la americani

La Monaco un palat

Si-un iaht în port ancorat

Gata! Că ești prea bogat!”