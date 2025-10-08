Connect with us

Educație

Simfonia compusă de un pianist, elev al Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, va fi cântată de o orchestră din Cluj

Publicat

acum 2 ore

Simfonia compusă de un elev al Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia va fi cântată de orchestra Young Famous Orchestra, din Cluj Napoca. Orchestra va susține un concert în data de 28 octombrie la Auditorium Maximum în Cluj-Napoca. 

Concertul intitulat ”Bucuria Vieții” va fi condus de dirijorul Vladimir Agachi. În cadrul concertului va fi cântată și o simfonie compusă de tânărul pianist, Vlad Andrei Jurcoveț. Vlad este elev al liceului de arte din Alba Iulia, în clasa a X-a. 

Acesta studiază pianul de la șase ani, dar și percuția ca instrument auxiliar.

Potrivit caietului de sală, Vlad a scris până în prezent douăsprezece simfonii, optsprezece divertismente, trei concerte pentru pian și orchestră, douăzeci și cinci de serenade pentru suflători și pentru corzi și două opere.

Modelul care l-a inspirat și l-a influențat este Wolfgang Amadeus Mozart.

Cele mai mari dorințe ale lui Vlad sunt, în prezent, să-i fie pusă în scenă integral una dintre simfonii, să concerteze alături de o orchestră pe una dintre compozițiile sale de pian și să devină o voce artistică pentru explorarea, dintr-o perspectivă nouă, a muzicii clasice, care este un limbaj complex, o sursă de inspirație și emoție.

Din punctul de vedere al carierei, dorește să urmeze cursurile Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, secția de pian, pentru a deveni cadru didactic în mediul universitar și, desigur, concertist.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 5 minute

Dacia Spring se vinde în Italia la prețul unui scuter. Mașina costă doar 3.900 de euro, cu ecobonus plus o promoție
Evenimentacum 34 de minute

Târg de carte pentru copii la Palatul Principilor din Alba Iulia. De la ateliere interactive la expoziții și concurs de Kendama
m
Evenimentacum O oră

Un obiect de mobilier tradițional săsesc, Almereien-ul: Exponatul lunii octombrie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 ore

Campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și textile menajere la Alba Iulia și împrejurimi. Program pe cartiere
Regula fermoarului
Administrațieacum 6 ore

Un consilier PSD propune o taxă de 3,5 euro pe zi, pentru fiecare autoturism care NU este înmatriculat în orașul său
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 2 ore

Ministrul Bogdan Ivan: Există un risc de blackout în situația în care nu vom avea producție de energie pe piața de echilibrare
Economieacum 3 ore

Supermarketurile ar putea fi obligate să vândă mai puține produse din marca proprie. Propunere AUR, la Senat
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Marcel Ciolacu: Nu s-a făcut nici o reformă, creșterea TVA a fost o greșeală fantastică, România riscă să intre în criză
Evenimentacum 2 zile

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 12 ore

David Aurelian, campionul la box la cadeți din Alba Iulia, se antrenează cu lotul României pentru campionatul european
Evenimentacum 14 ore

CS Unirea, o medalie de aur și două de argint la Campionatul Național de Orientare pe timp de Noapte. Ionuț Zincă, din nou campion
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 34 de minute

Târg de carte pentru copii la Palatul Principilor din Alba Iulia. De la ateliere interactive la expoziții și concurs de Kendama
m
Evenimentacum O oră

Un obiect de mobilier tradițional săsesc, Almereien-ul: Exponatul lunii octombrie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 5 minute

Dacia Spring se vinde în Italia la prețul unui scuter. Mașina costă doar 3.900 de euro, cu ecobonus plus o promoție
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 12 ore

Google te plătește dacă descoperi erori în produsele sale AI. Recompense financiare de până la 30.000 de dolari
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 10 ore

Rezidențiat 2025: proba scrisă, în 16 noiembrie. Înscrieri, locuri și posturi în Alba și în țară, reguli pentru candidați
dr. holhos
Evenimentacum 15 ore

Comunicat: Ochelari, lentile de contact sau operație cu laser? Cele mai potrivite soluții pentru o vedere bună
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Simfonia compusă de un pianist, elev al Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, va fi cântată de o orchestră din Cluj
Educațieacum 7 ore

18 octombrie: Micuții matematicieni, așteptați la Concursul de matematică „ArhimatematicuS”, la Colegiul Militar din Alba Iulia
Mai mult din Educatie