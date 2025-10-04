Simpozionul Național „Țara Abrudului – Aur și Oameni”, la Ciuruleasa

Simpozionul Național „Țara Abrudului – Aur și Oameni”, o frumoasă tradiție în județul Alba, are loc în acest weekend în Munții Apuseni, la Ciuruleasa.

Evenimentul adună specialiști din domeniu din România și Republica Moldova, la chemarea Societății Române de Geografie, sprijinită și de Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu”, Cupru Min Abrud și Primăria Ciuruleasa.

Printre invitați s-au numărat parlamentari de Alba, președintele CJ Alba, Ion Dumitrel, șeful Gărzii de Mediu, primari și alte personalități din zonă.

În plenul discuțiilor susțin alocuțiuni Nicolae Rusalin Sicoe (vicepreședinte al SGR – filialal Alba), academicianul Petru Urdea, directorul Cupru Min Mircea Goia, cercetători și invitați.

Evenimentul durează până duminică, 5 octombrie.

