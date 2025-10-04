Connect with us

Abrud

Simpozionul Național „Țara Abrudului – Aur și Oameni”, la Ciuruleasa

Publicat

acum O oră

Simpozionul Național „Țara Abrudului – Aur și Oameni”, o frumoasă tradiție în județul Alba, are loc în acest weekend în Munții Apuseni, la Ciuruleasa.

Evenimentul adună specialiști din domeniu din România și Republica Moldova, la chemarea Societății Române de Geografie, sprijinită și de Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu”, Cupru Min Abrud și Primăria Ciuruleasa.

Printre invitați s-au numărat parlamentari de Alba, președintele CJ Alba, Ion Dumitrel, șeful Gărzii de Mediu, primari și alte personalități din zonă.

În plenul discuțiilor susțin alocuțiuni Nicolae Rusalin Sicoe (vicepreședinte al SGR – filialal Alba), academicianul Petru Urdea, directorul Cupru Min Mircea Goia, cercetători și invitați.

Evenimentul durează până duminică, 5 octombrie.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

zile libere 2025
Actualitateacum 6 minute

Registrul Comerțului: 13.251 de firme şi-au suspendat activitatea în primele opt luni ale anului
Evenimentacum 29 de minute

Succes remarcabil pentru Miriam Bulgaru: S-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF de la București
Abrudacum O oră

Simpozionul Național „Țara Abrudului – Aur și Oameni”, la Ciuruleasa
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 3 zile

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

zile libere 2025
Actualitateacum 6 minute

Registrul Comerțului: 13.251 de firme şi-au suspendat activitatea în primele opt luni ale anului
Anunț important pentru clienții Hidroelectrica
Economieacum 2 ore

Hidroelectrica promite ”o ofertă deosebit de competitivă, pentru populaţie şi industrie”
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba (P)
Evenimentacum 2 zile

Guvernul a stabilit proiectele pe care nu le mai finanțează. Ce investiții vor fi oprite și de ce
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 29 de minute

Succes remarcabil pentru Miriam Bulgaru: S-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF de la București
Evenimentacum 23 de ore

VIDEO: Alba Iulia are un campion național la box. David Popescu, elevul lui Andrei Dărămuș, câștigător la Campionatul de Cadeți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop de weekend
Evenimentacum 8 ore

Horoscop de weekend 4-5 octombrie: Energii contrastante, care ne invită la echilibru între acțiune și reflecție
Actualitateacum 19 ore

Elena Maria Toma, canotoarea din Abrud și-a sărbătorit recent majoratul. Mesaj de felicitare din partea Cupru Min Abrud
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

rechemare BMW
Evenimentacum 4 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Evenimentacum o săptămână

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 6 ore

Când este cel mai bine să îți faci vaccinul antigripal: Sunt deja cazuri de gripă în România
Evenimentacum o zi

Direcțiile de Sănătate Publică vor fi reorganizate. Ministrul Sănătății: E posibilă o comasare până la finalul anului
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 8 ore

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Educațieacum o zi

Vacanța de toamnă 2025. În octombrie, elevii vor avea prima vacanță din acest an. Când va începe și cât va dura
Mai mult din Educatie