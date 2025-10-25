Eveniment
Șofer prins cu alcoolemie record pe Autostrada A1, în zona Deva. A fost reținut pentru 24 de ore
Pe Autostrada A1, în zona Deva, polițiștii au oprit vineri un șofer care conducea un autoturism, fiind sub influența alcoolului.
Conform informațiilor furnizate de Poliția Română, bărbatul a fost oprit în trafic de către agenții Biroului de Poliție Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, iar testarea inițială cu etilotestul a arătat o valoare de 2,38 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Probele biologice recoltate ulterior la spital au confirmat valori de 3,47 g/l și 3,29 g/l alcool în sânge.
Având în vedere pericolul pe care l-a reprezentat pentru ceilalți participanți la trafic, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.
„Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva intervin zilnic pentru a opri astfel de fapte, înainte ca ele să devină tragedii. Din păcate, aceasta este a treia situație înregistrată în doar două zile, pe același tronson de autostradă”, au transmis reprezentanții Poliției Române.
