Eveniment

Șofer prins cu alcoolemie record pe Autostrada A1, în zona Deva. A fost reținut pentru 24 de ore

Publicat

acum O oră

Pe Autostrada A1, în zona Deva, polițiștii au oprit vineri un șofer care conducea un autoturism, fiind sub influența alcoolului.

Conform informațiilor furnizate de Poliția Română, bărbatul a fost oprit în trafic de către agenții Biroului de Poliție Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, iar testarea inițială cu etilotestul a arătat o valoare de 2,38 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Probele biologice recoltate ulterior la spital au confirmat valori de 3,47 g/l și 3,29 g/l alcool în sânge.

Având în vedere pericolul pe care l-a reprezentat pentru ceilalți participanți la trafic, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

„Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva intervin zilnic pentru a opri astfel de fapte, înainte ca ele să devină tragedii. Din păcate, aceasta este a treia situație înregistrată în doar două zile, pe același tronson de autostradă”, au transmis reprezentanții Poliției Române.

