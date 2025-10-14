Șofer testat pozitiv pentru canabis, trimis în judecată de magistrații din Sebeș. Ce subastanță i-a ieșit și la proba de sânge

Un șofer depistat pozitiv la un test drug test va fi judecat de magistrații Judecătoriei Sebeș. Mai exact, după ce a fost tras pe dreapta de polițiști pe Autostrada A1, acesta a fost testat pozitiv pentru THC.

Testarea a fost realizată pe 6 aprilie 2024. La mai bine de un an și jumătate șoferul a fost trimis în judecată pentru conducere sub influența drogurilor.

Însă, în timpul procesului magistrații vor fi nevoiți să afle dacă capacitațile șoferului de a conduce erau afectate la momentul testării. Mai pe scurt dacă acesta consumse droguri înainte să se urce la volan, sau în urmă cu mai mult timp, dar substanța activă a rămas în organism.

Potrivit motivării pe scurt a instanței din Sebeș, din data de 13 octombrie 2025, după ce a fost testat cu aparatul drug test acesta a fost dus la spital pentru prelevarea de probe biologice.

Potrivit documentului citat șoferul a fost pozitiv în mostra de sânge pentru THC și THC-COOH și respectiv pozitiv în mostra de urină pentru THC-COOH.

Drept urmare, magistrații vor avea de decis dacă se mai afla sub influența drogurillor sau nu la momentul opririi în trafic.

Momentan dosarul se află în stadiul de cameră preliminară. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

