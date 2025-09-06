Șoferi cu dosare penale după ce au fost opriți în trafic, la Alba Iulia și pe DN 1 la Sântimbru. Ce au descoperit polițiștii

Doi șoferi s-au ales cu dosare penale, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce au fost opriți în trafic de polițiștii din Alba. Unul a fost identificat pe strada Gemina din Alba Iulia, iar altul pe DN 1 la Sântimbru.

Cei doi conduceau sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Alba, sâmbătă, 6 septembrie, în jurul orei 4.00, polițiștii din Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Gemina din municipiu, un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din Alba Iulia.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0,78 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Tot sâmbătă, 6 septembrie, în jurul orei 2.30, polițiștii Secției de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DN 1, în localitatea Sântimbru, un autoturism condus de un bărbat de 55 de ani, din județul Cluj.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,73 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

