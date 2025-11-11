Connect with us

Șoferii care circulă cu mașini nepregătite, controlați mai strict în această iarnă. Măsuri pentru a preveni blocajele în trafic

Publicat

acum 21 de secunde

Șoferii care circulă cu mașini nepregătite vor fi controlați mai strict în această iarnă, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov.

DRDP va colabora mai strâns cu Poliția Rutieră și inspectorii ISCTR (Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier) pentru a preveni blocajele în trafic. Sunt vizate mai ales perioada ninsorilor abundente și zonele expuse viscolului, transmite sursa citată.

Vezi și Cauciucuri de iarnă: ce prevede legea, când devin obligatorii și ce amenzi riscă șoferii. De ce trebuie să fie marcate cu M și S

”Autoritățile competente vor organiza filtre pentru a-i opri, și chiar sancționa, pe șoferii care circulă cu mașini neechipate pentru iarnă sau pătrund pe tronsoane de drum pe care circulația este restricționată pentru anumite categorii de autovehicule.

Aceste măsuri sunt absolut necesare având în vedere că, de cele mai multe ori, blocajele în trafic nu sunt cauzate în mod direct de condițiile meteo ci mai degrabă de șoferi care pleacă nepregătiți la drum și astfel blochează atât traficul cât și intervenția utilajelor de deszăpezire.

Toate aceste măsuri au fost evidențiate în mai multe protocoale de colaborare între instituțiile implicate și vizează îmbunătățirea confortului și siguranței în trafic”, a anunțat DRDP Brașov.

DRDP Brașov se ocupă de întreținerea drumurilor din Sibiu (inclusiv segmentul de Autostradă A1 Sibiu-Sebeș), Brașov, Mureș, Harghita, Covasna.

Măsuri pentru siguranța circulației în sezonul rece sunt luate și în alte regiuni ale țării, inclusiv în Alba.

Ultimele articole pe alba24
