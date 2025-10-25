Șoferii cărora le-a fost reținut permisul ar putea cere amânarea sancțiunii, pentru o perioadă de 120 de zile. PROIECT

Șoferii cărora le-a fost reținut permisul de conducere ar putea cere amânarea sancțiunii, pentru o perioadă de 120 de zile, în anumite condiții, prevede un proiect legislativ înregistrat recent la Senat.

O propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere pe 22 octombrie.

Proiectul propune o modernizare a regimului de executare a sancțiunilor contravenționale rutiere, în conformitate cu principiile proporționalității, predictibilității şi responsabilizării conducătorului auto. În acest sens, se propune introducerea unui mecanism de flexibilizare a executării sanctiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce, fără diminuarea fermitătii şi caracterului desuasiv al legii.

Potrivit inițiatorilor, un grup de parlamentari de la USR, în prezent, legislația în vigoare prevede un mecanism rigid de aplicare a acestei sancțiuni complementare.

„Odată constatată contravenția şi reținut permisul de conducere, suspendarea exercitării dreptului de a conduce operează, de regulă, imediat după expirarea valabilităţii dovezii înlocuitoare, iară a oferi contravenientului posibilitatea de a-şi adapta situatia personală sau profesională la noua condiție.

Această aplicare uniformă şi imediată a sanctiunii, deşi eficientă din punct de vedere administrativ, nu ține cont de particularitățile fiecărui caz şi poate genera consecințe sociale şi economice disproporționate. Spre exemplu, pentru conducătorii auto a căror profesie depinde direct de deținerea permisului de conducere (şoferi profesionişti, agenti de vânzări, taximetrişti, etc.), suspendarea imediată echivalează cu pierderea temporară a locului de muncă şi a sursei de venit, afectând grav atât persoana în cauză, cât şi familia acesteia.

Cadrul normativ actual nu dispune de un instrument juridic care să permită o flexibilizare a momentului de executare a sanctiunii, condiționată de un comportament responsabil anterior şi ulterior săvârşirii contravenției”, explică parlamentarii, în expunerea de motive.

Șoferii cărora le-a fost reținut permisul ar putea cere amânarea sancțiunii, pentru o perioadă de 120 de zile

Se propune astfel modificarea și completarea articolului 111 din OUG nr 195/2002, pentru instituirea dreptului conducătorului auto de a solicita o amânare a executării suspendării permisului pentru o perioadă de 120 de zile.

Astfel, la cererea titularului permisului de conducere reținut, formulată în perioada de valabilitate a dovezii înlocuitoare cu drept de circulație, şeful poliției rutiere a județului sau a municipiului București pe raza căreia a fost săvârşită fapta sau șeful poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române, după caz, va dispune amânarea executării sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile şi, ca efect al amânării, restituirea permisului de conducere, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

prezintă dovada achitării amenzii contravenționale prevăzute în procesul verbal de constatare a contravenției;

nu i-a mai fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimii 2 ani anteriori săvârşirii contravenției pentru care se solicită amânarea executării sancțiunii complementare.

Șoferii cărora le-a fost reținut permisul ar putea cere amânarea sancțiunii. Cum se depune cererea

Cererea de amânare se depune sau se transmite prin orice mijloace de comunicare la distanță ce asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia, de către contravenient sau de către reprezentantul convențional al acestuia, la unitatea de poliție din care face parte agentul constatator.

În cazul aprobării cererii, permisul de conducere reținut se restituie personal titularului sau reprezentantului convențional al acestuia, căruia i se va comunica în mod expres data calendaristică exactă la care expiră termenul de 120 de zile şi, respectiv, obligaţia de a preda permisul de conducere.

În situaţia transmiterii cererii prin mijloace de comunicare la distanță, la cererea scrisă a titularului, unitatea de poliție poate restitui permisul de conducere la adresa de corespondență indicată în cuprinsul cererii.

Pe perioada de 120 de zile pentru care s-a dispus amânarea executării sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, titularul permisului de conducere va avea drept de circulaţie.

Perioada de amânare de 120 de zile se calculează pe zile pline şi va începe să curgă de la data la care cererea de amânare a fost aprobată.

Condiții pentru predarea permisului, după cele 120 de zile

Potrivit proiectului, titularul permisului de conducere care a beneficiat de amânare are obligaţia de a preda documentul la serviciul/biroul poliției rutiere, care îl va înainta unității de poliție care îl are în evidenţă, cel târziu în ultima zi a termenului de 120 de zile.

În situația în care ultima zi a termenului prevăzut se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul de predare a permisului de conducere se prelungeşte până la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează.

Predarea permisului de conducere se face personal, prin reprezentant convențional sau prin servicii de curierat cu aviz de primire. Se consideră îndeplinită obligaţia de predare şi în cazul în care documental este transmis prin servicii de curierat, data care se ia în considerare fiind data predării către serviciul de curierat, care nu poate fi ulterioară termenelor prevăzute.

În cazul în care contravenientul nu respectă obligația de predare a permisului de conducere în termenele prevăzute, durata de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se majorează de drept cu 30 de zile, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

Ce se întâmplă cu șoferii care săvârșesc o nouă contravenție în perioada celor 120 de zile

Potrivit proiectului, în situația în care o persoană căreia i-a fost reținut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârşeşte, în perioada în care are drept de circulație (inclusiv în perioada de 120 de zile), o nouă contravenție pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, perioadele de suspendare dispuse se vor executa distinct, fără a se suprapune.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News