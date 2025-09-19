Connect with us

Eveniment

Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice. Proiect legislativ pentru modificarea Codului Rutier

De la ce înălțime pot sta copiii pe scaunul din față

Publicat

acum O oră

Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice, prevede un proiect legislativ înregistrat recent la Senat. Vizați sunt cei care au o experiență la volanul mașini mai mică de 2 ani. Dacă proiectul va fi adoptat, aceștia nu vor mai putea conduce mașini cu motoare puternice, definite printr-un raport între puterea motorului și masa proprie a vehiculului.

Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice a fost înregistrată pe 17 septembrie, la Senat.

Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice

Potrivit inițiatorului, deputatul USR Cezar Drăgoescu, în România, în 2024, peste 16% din accidentele grave de circulație au fost produse de către șoferi începători.

„M-am gândit să intervin și am inițiat un proiect de lege care prevede că șoferii care au permis categoria B, în primii doi ani de la obținerea acestuia, nu pot conduce autovehicule cu un raport putere masă mai mare de 10 cai putere / suta de kilograme a mașinii.

Într-un caz concret, un șofer începător, în primii doi ani de zile, nu poate conduce o mașină de 1,5 tone greutate, cu o putere mai mare de 150 cai.

A conduce o mașină pe drumurile publice nu este un drept absolut, ci mai ales o responsabilitate. Cu toții vrem drumuri mai sigure, iar această lege este un prim pas în acest sens”, a explicat parlamentarul.

Care sunt modificările propuse la Codul rutier

Potrivit proiectului, la articolul 25 din Codul rutier, după alin. (3) se vor introduce noi alineate, alin. (4), (5) şi (6) cu următoru] cuprins:

„(4) Conducătorii de autovehicule din categoria B care au o vechime mai mică de doi ani de la obţinerea pemisului de conducere nu pot conduce autovehicule al căror raport putere/ masă depăşeşte 0,075 kW/kg.

(5) Prin raport putere/ masă se înţelege valoarea obţinută prin împărţirea puterii nominale a motorului, exprimată în kilowaţi, la masa proprie a autovehiculului, exprimată în kilograme, astfel cum aceasta este definită în certificatul de înmatriculare şi documentele de omologare.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în primii doi ani de la obţinerea pemisului de conducere pentru categoria B, conducătorii de vehicule pot conduce autovehicule al căror raport putere/masă depăşeşte 0,075 kW/kg doar dacă, în acelaşi vehicul, se află un titular al unui pemis valabil pentru aceeaşi categorie cu o vechime de cel puţin 10 ani sau dacă autovehiculul este utilizat exclusiv în scop profesional, în baza unui contract individual de muncă, în cadrul programului de lucru, iar conducătorul poate face dovada necesităţii folosirii autovehiculului cu un raport putere/masă ce depăşeşte 0,075 kW/kg, ca parte a atribuţiilor sale de serviciu”.

Amenzile prevăzute pentru șoferii începători care încalcă regulile

Potrivit proiectului, conducerea de către șoferii de autovehicule din categoria B, care au o vechime mai mică de doi ani de la obţinerea permisului, a unui autovehicul al cărui raport putere/masă depăşeşte limita legală prevăzută (0,075 kW/kg), cu cel mult 0,007 kW/kg, fără a fi incidente, va constitui contravenție și se va sancționa cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni (de la 9 la 20 de puncte amendă, respectiv de la 1.822,5 la 4.050 de lei).

De asemenea, cei prinși în astfel de situații vor rămâne fără permis timp de 90 de zile.

„O analiză tehnică realizată pe un eşantion relevant de autovehicule arată că, dintr-un total de 49 de modele analizate, 19 autovehicule depăşesc raportul putere/masă de 0,075 kW/kg,
inclusiv vehicule accesibile publicului larg, nu doar maşini sport de înaltă perfomanţă. Alegerea acestui prag reflectă necesitatea de a proteja conducătorii auto începători de riscul utilizării unor autovehicule care, prin raportul ridicat putere/masă, favorizează o acceleraţie rapidă şi o manevrabilitate dificil de controlat pentru şoferii fără experienţă.

Prin introducerea acestei limitări, proiectul de lege răspunde unei realităţi din trafic şi se alîniază tendinţelor europene de sporire a siguranţei rutiere, vizând în mod direct reducerea numărului de accidente provocate de şoferi aflaţi în primii ani de conducere”, a mai explicat inițiatorul, în expunerea de motive.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Horoscop de Weekend
Evenimentacum 7 minute

Horoscop 20-21 septembrie 2025. Zilele care preced echinocțiul de toamnă aduc schimbări semnificative
De la ce înălțime pot sta copiii pe scaunul din față
Evenimentacum O oră

Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice. Proiect legislativ pentru modificarea Codului Rutier
Evenimentacum O oră

FOTO: ACCIDENT pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș. Un bărbat a fost rănit după un impact între două TIR-uri
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 10 ore

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Centre de zi pentru copii din 12 localități din Alba primesc bani din bugetul județean, pentru asigurarea serviciilor sociale
Administrațieacum 2 zile

Consiliul Județean Alba prelungește contractele de transport pentru zonele Aiud, Blaj, Ocna Mureș și Cugir. Motivul
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

VIDEO: Inovații românești prezentate la ”Eco Inventica”, în cadrul Târgului Alba Green Energy 2025 din Alba Iulia
Economieacum 7 ore

Carduri de energie 2025: câte cereri au fost aprobate de ANPIS. Au fost făcute plăți de peste 27,3 milioane lei
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Comunicat: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Evenimentacum 5 zile

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum o zi

20-21 septembrie: „Bucurie în mișcare”, eveniment dedicat promovării sportului de masă, pe Câmpia Libertății din Blaj
Evenimentacum o zi

Cupa Florea Grup la Tenis de Câmp 2025 la Alba Iulia, în 19-21 septembrie. Eveniment sportiv cu peste 60 de participanți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop de Weekend
Evenimentacum 7 minute

Horoscop 20-21 septembrie 2025. Zilele care preced echinocțiul de toamnă aduc schimbări semnificative
Actualitateacum 2 ore

Let’s Do It, România la Alba Iulia: Detalii oferite de organizatori
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Povești false din Alba Iulia generate cu AI și postate pe YouTube: ”Documentare” inventate cu baba exorcistă și copii dispăruți
Actualitateacum 2 săptămâni

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Ministrul Sănătății: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate va fi modernizată. Care sunt schimbările
Actualitateacum 3 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 8 ore

VIDEO: Ce știe să facă robotul prezentat de echipa XEO de la Colegiul ”HCC” din Alba Iulia, la Târgul Alba Green Energy 2025
Educațieacum o zi

Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026: care va fi cuantumul burselor acordate. Reguli schimbate
Mai mult din Educatie