Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice. Proiect legislativ pentru modificarea Codului Rutier

Șoferii începători nu vor mai putea să conducă mașini puternice, prevede un proiect legislativ înregistrat recent la Senat. Vizați sunt cei care au o experiență la volanul mașini mai mică de 2 ani. Dacă proiectul va fi adoptat, aceștia nu vor mai putea conduce mașini cu motoare puternice, definite printr-un raport între puterea motorului și masa proprie a vehiculului.

Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice a fost înregistrată pe 17 septembrie, la Senat.

Potrivit inițiatorului, deputatul USR Cezar Drăgoescu, în România, în 2024, peste 16% din accidentele grave de circulație au fost produse de către șoferi începători.

„M-am gândit să intervin și am inițiat un proiect de lege care prevede că șoferii care au permis categoria B, în primii doi ani de la obținerea acestuia, nu pot conduce autovehicule cu un raport putere masă mai mare de 10 cai putere / suta de kilograme a mașinii.

Într-un caz concret, un șofer începător, în primii doi ani de zile, nu poate conduce o mașină de 1,5 tone greutate, cu o putere mai mare de 150 cai.

A conduce o mașină pe drumurile publice nu este un drept absolut, ci mai ales o responsabilitate. Cu toții vrem drumuri mai sigure, iar această lege este un prim pas în acest sens”, a explicat parlamentarul.

Care sunt modificările propuse la Codul rutier

Potrivit proiectului, la articolul 25 din Codul rutier, după alin. (3) se vor introduce noi alineate, alin. (4), (5) şi (6) cu următoru] cuprins:

„(4) Conducătorii de autovehicule din categoria B care au o vechime mai mică de doi ani de la obţinerea pemisului de conducere nu pot conduce autovehicule al căror raport putere/ masă depăşeşte 0,075 kW/kg.

(5) Prin raport putere/ masă se înţelege valoarea obţinută prin împărţirea puterii nominale a motorului, exprimată în kilowaţi, la masa proprie a autovehiculului, exprimată în kilograme, astfel cum aceasta este definită în certificatul de înmatriculare şi documentele de omologare.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în primii doi ani de la obţinerea pemisului de conducere pentru categoria B, conducătorii de vehicule pot conduce autovehicule al căror raport putere/masă depăşeşte 0,075 kW/kg doar dacă, în acelaşi vehicul, se află un titular al unui pemis valabil pentru aceeaşi categorie cu o vechime de cel puţin 10 ani sau dacă autovehiculul este utilizat exclusiv în scop profesional, în baza unui contract individual de muncă, în cadrul programului de lucru, iar conducătorul poate face dovada necesităţii folosirii autovehiculului cu un raport putere/masă ce depăşeşte 0,075 kW/kg, ca parte a atribuţiilor sale de serviciu”.

Amenzile prevăzute pentru șoferii începători care încalcă regulile

Potrivit proiectului, conducerea de către șoferii de autovehicule din categoria B, care au o vechime mai mică de doi ani de la obţinerea permisului, a unui autovehicul al cărui raport putere/masă depăşeşte limita legală prevăzută (0,075 kW/kg), cu cel mult 0,007 kW/kg, fără a fi incidente, va constitui contravenție și se va sancționa cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni (de la 9 la 20 de puncte amendă, respectiv de la 1.822,5 la 4.050 de lei).

De asemenea, cei prinși în astfel de situații vor rămâne fără permis timp de 90 de zile.

„O analiză tehnică realizată pe un eşantion relevant de autovehicule arată că, dintr-un total de 49 de modele analizate, 19 autovehicule depăşesc raportul putere/masă de 0,075 kW/kg,

inclusiv vehicule accesibile publicului larg, nu doar maşini sport de înaltă perfomanţă. Alegerea acestui prag reflectă necesitatea de a proteja conducătorii auto începători de riscul utilizării unor autovehicule care, prin raportul ridicat putere/masă, favorizează o acceleraţie rapidă şi o manevrabilitate dificil de controlat pentru şoferii fără experienţă.

Prin introducerea acestei limitări, proiectul de lege răspunde unei realităţi din trafic şi se alîniază tendinţelor europene de sporire a siguranţei rutiere, vizând în mod direct reducerea numărului de accidente provocate de şoferi aflaţi în primii ani de conducere”, a mai explicat inițiatorul, în expunerea de motive.

