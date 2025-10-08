SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 de la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24.ro

Șase perechi de boboci de la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia intră în cursa pentru titlul de MISS și MISTER BOBOC 2025. Tema din acest an este „Marvel – Eroii vs. Răufăcătorii”.

Balul va avea loc vineri, 5 decembrie, la Centrul Multicultural Gheorghe Șincai. Evenimentul va începe la ora 19:00.

De asemenea, evenimentul va fi urmat de un After Party în Stage Club, de la ora 23:00.

Totuși, până atunci, cititorii sunt invitați să-și aleagă favoriții pentru titlurile de Miss și Mister Popularitate din mediul online, pe Alba24.ro.

Votul se desfășoară în sondajul de la finalul articolului, iar cei care vor aduna cele mai multe voturi vor fi desemnați câștigători.

Înainte de a vota, puteți afla mai multe despre fiecare participant, inclusiv motivul pentru care au ales să se înscrie în această experiență

Facem precizarea că din motive evidente de a descuraja și bloca frauda prin vot multiplu, se poate vota o singură dată de pe un IP.

Asta însemnă că dintr-o locuință, sau chiar o instituție se poate vota o singură dată.

Restul persoanelor din casă sau din birou pot vota de pe datele mobile.

Reamintim că sondajul se află la sfârșitul articolului. Se poate acorda un singur vot pentru fiecare categorie ( MISS și MISTER), iar pentru că este un clasament al popularității din mediul online, votul poate fi reluat la interval de o săptămână, până în data de 5 decembrie, ora 12:00.

Perechea 1. Alexandru Rădoi și Anastasia Jitaru

Mă numesc Alexandru Rădoi, sunt o persoană ambițioasă, pasionată de dezvoltare personală și mereu gata să accept noi provocări.

Îmi place să învăț lucruri noi, să evoluez și să transmit energie pozitivă celor din jur. Cred în perseverență, muncă și în puterea de a transforma visurile în realitate.

Personajul meu este Loki, este un personaj misterios și imprevizibil, mereu între erou și antagonist. Este simbolul vicleniei și al schimbării. Alaturi de Amora vom face o seară minunată pe scenă.

Mă numesc Anastasia Jitaru, am 15 ani, vin din clasa a IX-a A. Sunt o persoană amabilă și sociabilă, practic baschetul de 5 ani, iar pentru mine Balul Bobocilor înseamnă emoții, zâmbete și amintiri ce vor rămâne mereu.

Personajul meu este Amora, o vrăjitoare fermecătoare și misterioasă, care alături de Loki, va aduce magie și energie pe scenă.

Perechea 2. Sebastian Allen Cotișel și Antonia Terezia Jitaru

Mă numesc Sebastian Allen Cotișel, sunt elev în clasa a Xl-a la Liceul cu Program Sportiv Alba lulia. Practic polo pe apă de performanţă, un sport care m-a învățat disciplină, ambiție şi spirit de echipă.

Sunt o persoană ambițioasă, competitivă şi mereu cu o atitudine pozitivă. Îmi place să muncesc pentru ceea ce îmi doresc, dar şi să mă bucur de fiecare moment.

Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru că mi s-a părut o experienţă tare, o şansă să-mi depășesc emoțiile şi să mă distrez alături de colegi.

La Bal, împreună cu partenera mea, Antonia, vom interpreta rolurile lui Spider – Man şi MJ: o poveste plină de acţiune, emoţie şi energie. Sperăm să vă aducem zâmbete şi, mai ales, să vă simțiți la fel de bine cum ne vom simți şi noi pe scenă!

Mă numesc Antonia Terezia Jitaru, sunt elevă în clasa a IX-a A la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia și practic baschet de performanță.

Sunt o persoană drăguță, amabilă și creativă. Am ales sa particip la balul bobocilor pentru că nu am nimic de pierdut și îmi voi face amintiri de neuitat.

La balul bobocilor unde tema este Marvel – Eroii vs. Răufăcătorii, eu și partenerul meu vom da viață unuia dintre cele mai îndrăgite cupluri: Spider-Man și MJ (Mary Jane). Mary Jane este fata cu spirit liber, cea care îl inspiră pe eroul nostru să nu renunțe niciodată.

Aștept cu nerăbdare această experiență specială, în care sportul, eleganța și distracția se îmbină perfect.

Perechea 3. Bogdan Orian și Alexia Pănescu

Mă numesc Bogdan Orian și sunt elev al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia în clasa a IX-A și cel mai mult îmi place să merg cu bicicleta și să particip la concursuri alături de tatăl meu.

Îmi place să descopăr locuri noi și să creez, cu prietenii mei, trasee care ne fac să petrecem tot mai mult timp împreunăImi place să ies cu prietenii pe afară să facem multe lucruri împreună.

La bal m-am înscris cu o foarte mare încredere în mine. Împreună cu colega mea Alexia reprezentăm pe Venom și pe Black cat. Sper să iasă cel mai frumos bal de până acum.

Mă numesc Alexia Pănescu, am 15 ani, și sunt elevă în clasa a IX-a A la Liceul cu Program Sportiv, particip la Balul Bobocilor pentru a mă distra și pentru a trăi o experiență de neuitat.

Una dintre pasiunile mele este baschetul, un sport care mă inspiră să fiu competitivă, energică și mereu pregătită de noi provocări.

Tema balului din acest an este Marvel, iar eu voi intra în pielea personajului Black Cat, alături de partenerul meu, care îl reprezintă pe Venom.

Perechea 4. Bogdan Rădoi și Georgiana Pănescu

Mă numesc Bogdan Rădoi, iar pasiunea mea este fotbalul. Acesta fiind sportul care m-a învățat ce înseamnă munca în echipă, ambiția și dorința de a fi mereu mai bun.

Îmi place să dau tot ce am mai bun pe teren, dar și în afara lui, să fiu competitiv, dar în același timp prietenos și deschis.

Pentru mine, balul bobocilor nu este doar un eveniment, ci o ocazie specială de a ne arăta personalitatea, de a ne distra și de a crea amintiri frumoase alături de colegi.

Alături de Georgiana, suntem Vision și Wanda și promitem să aducem energie, stil și magie pe scena balului!

Mă numesc Georgiana Pănescu, am 15 ani și sunt elevă în clasa a IX-a A la Liceul cu Program Sportiv. Baschetul e mai mult decât un sport pentru mine, este pasiunea care mă motivează să dau tot ce am mai bun.

Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru a încerca experiențe noi și a mă distra. Alături de Bogdan, suntem Wanda și Vision și vrem să facem din Balul Bobocilor o seară specială.

Perechea 5. David Muntean și Teodora Oprița

Mă numesc David Muntean, am 15 ani și sunt elev la Liceul cu Program Sportiv în a XI-a B. Îmi place să fiu activ, să descopăr lucruri noi și să petrec timp în aer liber, de aceea plimbările sunt una dintre activitățile mele preferate.

Muzica are și ea un rol important în viața mea, pentru că mă relaxează, mă inspiră și îmi dă o stare de bine. Sunt o persoană amabilă și prietenoasă, care știe să asculte și să fie alături de cei din jur.

Îmi place să cunosc oameni noi, să leg prietenii și să creez legături bazate pe respect și încredere. Alaturi de partenera mea suntem in rolul de Daredevil si Elektra.

Ma numesc Teodora Oprița, am vârsta de 15 ani și sunt elevă la Liceul cu Program Sportiv. Îmi place să fiu o persoană activă, să descopăr lucruri noi și să mă bucur de momentele frumoase.

Balul Bobocilor este pentru mine o experiență de neuitat și plină de emoții alaturi de partenerul meu David.

Perechea 6. Luca Florea și Sara Cataramă

Mă numesc Luca Florea, am 15 ani și cel mai mult îmi place să fiu alături de prieteni, să mă bucur de libertate și de momentele simple care dau culoare vieții.

Îmi place să trăiesc clipa și să adun amintiri care rămân mereu cu mine. La bal intru cu încredere și energie, pentru că nu e doar o seară, ci o experiență de neuitat.

Alături de Sara, suntem Thor și Jane, un duo puternic, gata să atragem privirile și să aducem vibe-ul perfect pe scenă.

Mă numesc Sara Cataramă, am 15 ani și baschetul e lumea mea. Pe teren îmi pun toată ambiția și pasiunea, fiecare meci fiind pentru mine o șansă să arăt cât pot.

Baschetul m-a învățat ce înseamnă echipă, luptă și puterea de a nu renunța. La bal intru cu aceeași energie și încredere, pentru că nu e doar o seară, ci un moment care rămâne în amintirea noastră pentru totdeauna.

Alături de Luka, suntem Jane și Thor, un duo puternic, gata să cucerim scena și să strălucim.

VOTEAZĂ MISS și MISTER POPULARITATE Alba24.ro la Balul Bobocilor 2025 de la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia

VOTEAZĂ MISTER Alba24.ro la Balul Bobocilor 2025 de la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia Alexandru Rădoi Sebastian Allen Cotișel Bogdan Orian Bogdan Rădoi David Muntean Luca Florea VOTEAZĂ MISS Alba24.ro la Balul Bobocilor 2025 de la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia Anastasia Jitaru Antonia Terezia Jitaru Alexia Pănescu Georgiana Pănescu Teodora Oprița Sara Cataramă Results Vote

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News