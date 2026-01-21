Connect with us

Sondaj INSCOP: AUR ar obține mai multe voturi decât PSD și PNL la un loc, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare

Partidul AUR a rămas în topul preferințelor românilor, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP, realizat în perioada 12-15 ianuarie. Dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, partidul condus de George Simion ar avea 40.9% din voturi.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, a menționat într-un comunicat că intenția de vot din ultimele nouă luni indică stabilitate pentru toate partidele:

„Raportul intenției de vot între partidele aflate la guvernare (scor cumulat de 48,3%) și partidele din opoziția parlamentară (scor cumulat de 45,8%) tinde să se echilibreze la începutul anului 2026 și pe fondul faptului că AUR revine la o intenție de vot de peste 40%, după recului de la finalul anului trecut când ajunsese la 38%.

Totuși, analiza riguroasă a evoluției intenție de vot în ultimele 9 luni (din mai 2025 până în ianuarie 2026) evidențiază o remarcabilă stabilitate pentru toate partidele, variațiile de la lună la lună fiind mici și rare.

Acest lucru arată că partidele nu câștigă, dar nici nu pierd semnificativ, în pofida unei perioade marcate de tensiuni provocate de evoluțiile din domenii cheie precum economie/prețuri, politică fiscală/taxe, politică externă, justiție sau riscuri de securitate/război.

Ne aflăm deocamdată într-un status-quo politic rigid care descurajează rupturi de ritm și crize politice majore”.

Estimare participare la vot

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 2.3% nu știu sau nu răspund la această întrebare, iar restul de:

  • 22.4% dintre români au ales 1,
  • 1.3% au ales 2,
  • 1% au ales 3,
  • 2% au ales 4,
  • 3.5% au ales 5,
  • 1.3% au ales 6,
  • 1.9% au ales 7;
  • 3.2% indică 8,
  • 2.6% aleg 9,
  • 58.4% indică 10.

Intenția la vot pentru alegerile parlamentare

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (72% din total eșantion):

  • 40.9% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai 2025).
  • 18.2% cu PSD (față de 19.5% în noiembrie, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai 2025).
  • 13.5%  cu PNL (față de 14.6% în noiembrie, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai 2025).
  • 11.7% cu USR (față de 12.3% în noiembrie, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai 2025).
  • Pentru UDMR ar vota 4.9% din alegători (față de 4.8% în noiembrie, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).
  • Pentru SENS - 3.4% (față de 3.2% în noiembrie, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025).
  • Pentru POT ar vota 1.5% dintre alegători (față de 3.1% în noiembrie, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025)
  • Pentru SOS Romania -  2.8% (față de 1.7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025).
  • 1.1% dintre votanți ar da votul unui alt partid (față de 1.8% în noiembrie, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025)
  • 2% își exprimă preferința pentru un independent (1% în noiembrie, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025).

Metodologie. Cum au fost culese datele

Datele au fost culese în perioada 12-15 ianuarie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), iar metoda de cercetare aplicată a fost interviul prin intermediul chestionarului.

Volumul eșantionului a fost simplu, stratificat, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

