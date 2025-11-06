Soția unui deținut procesoman care va fi transferat la Penitenciarul Aiud, din Iași, reclamă o serie de abuzuri. Ce spune femeia

Soția unui deținut care va fi adus la Penitenciarul Aiud reclamă o serie abuzuri din partea sistemului penitenciar. Este vorba despre Ancuța Costea, soția deținutului Costea Iulian Petronel, din Iași.

Bărbatul este condamnat la o pedeapsă de 10 ani și șase luni de închisoare cu executare pentru tentativă de omor calificat. Acesta și-a ispășit o bună parte din pedeapsă în Penitenciarul Iași, dar între timp a fost mutat și va fi adus în partea opusă a țării.

Reporterii alba24.ro au vorbit cu soția deținutului, care a catalogat mutarea drept un abuz. Mai pe scurt Ancuța Costea nu înceracă să îl dezvinovățească pe soțul său.

Cei doi și-au asumat că bărbatul este închis pentru o infracțiune gravă și că trebuie să ispășească o pedeapsă. Însă reclamă faptul că este mutat din Iași tocmai la Aiud.

Motivul invocat de soție pentru care acesta ar fi mutat este că în penitenciar Costea ar fi devenit procesoman. Mai exact a intentat în jur de 80 de procese împotriva Penitenciarului. Procese în care fie cere daune din partea sistemului penitenciar, fie reclamă condiții improprii de cazare.

Prin mutarea de la Penitenciarul Iași la Penitenciarul Aiud, femeia reclamă că i se încalcă soțului ei o serie de drepturi: dreptul la vizită, dreptul la vizită intimă, dar și dreptul la pachet.

Mai mult de atât acesta spune că îi va fi aproape imposibil să ajungă din Iași, tocmai în județul Alba, la Aiud, pentru vizitele pe care deținutul le are garantate prin lege.

Momentan, Costea Iulian Petronel, se află în tranzit la Penitenciarul Mărgineni, în tranzit spre Penitenciarul Aiud.

Condamnat pentru tentativă de omor calificat

Petronel a fost condamnat la 10 ani și șase luni de închisoare cu executare după o altercație cu un alt bărbat, care s-a terminat cu o tentativă de omor, în cartierul Dacia din Iași, notează ziaruldeiași.

Fapta s-a petrecut în2018. Mai exact, acesta se afla la rând la un magazin din cartierul Dacia când, în urma unui conflict spontan legat de locul de la coadă, Costea a scos un cuţit şi l-a înjunghiat în piept pe cel cu care se certa. În trecut, individul a mai fost găsit vinovat de fapte comise cu violenţă.

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

