SPAP Sebeș: 500 de tone de material antiderapant folosit pentru activități de deszăpezire în ianuarie 2026

SPAP Sebeș face precizări despre activitățile de deszăpezire efectuate de la începutul anului, în ianuarie 2026.

”Pentru activitățile de deszăpezire efectuate de la începutul anului și până în prezent, acțiuni ce au fost desfășurate atât pe raza Municipiului Sebeș cât și în localitățile aparținătoare acestuia - Lancrăm, Petrești și Răhău, au fost folosite aproximativ 500 de tone de material antiderapant solid și 50 de tone soluție lichidă anti- îngheț.

Materialul antiderapant, respectiv soluția lichidă anti-îngheț ce a fost distribuită uniform pe străzi a dus la menținerea acestora într-o stare practicabilă.

Deși au existat situații izolate în care datorită căderilor abundente de zăpadă pentru perioade scurte de timp traficul a fost ușor îngreunat, intervențiile rapide ale utilajelor de deszăpezire au condus la fluidizarea circulației”, transmite SPAP Sebeș.

